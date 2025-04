¿Qué ha sido de Cristina Porta, la periodista deportiva que participó en GH Vip?

¿Recuerdas a Cristina Porta? Ha sido concursante de varios reallities, entre ellos, de GH VIP, además de ser periodista deportiva. La comunicadora ha cumplido uno de sus grandes sueños y no puede estar más feliz. Después de toda una vida deseándolo, ha viajado a Ciudad de México para conocer a una de las personas más importantes de su vida y ha aprovechado para dedicarle un emotivo mensaje en sus redes sociales. ¿De quién se trata?

La profesional está consolidando su carrera como periodista también al otro lado del Océano Atlántico, triunfando como colaboradora en algunos programas de la televisión Latina.

Shakira

"Contigo celebro y sufro todo, mis alegrías y mis males", ha confesado la colaboradora en su último post de Instagram, un carrusel de imágenes y vídeos en el que ha desvelado que su mayor deseo era poder ver en directo a su artista favorita. "Quien me conoce sabe que ir a un concierto de Shakira era uno de mis grandes sueños. Es mi cantante favorita y me ha acompañado desde que soy pequeña", ha confesado. Tras esta declaración de amor, la presentadora de 'Un amor para Lucia', el programa de mtmad con el que Lucía Sánchez parecía haber encontrado el amor, ha enviado un emotivo mensaje a la cantante. "He llorado contigo, me he enamorado, he bailado, he sanado. Qué emoción verte ahí, tan cerca", ha escrito la periodista, compartiendo con sus seguidores la emoción que ha sentido al poder disfrutar del concierto de la colombiana, que está recorriendo el mundo con su gira 'Las mujeres ya no lloran'.

Un espectáculo con el que la exmujer del ex futbolista del F.C. Barcelona está haciendo historia, batiendo récords como el de la mujer con más shows consecutivos en el estadio GNP de Ciudad de México, donde ha sumado más de 455 mil espectadores.

Noticia especial: "Mi pequeño"

Además de este mensaje, Cristina ha dado una noticia muy especial a todos sus seguidores. "Llevaba mucho tiempo queriendo un compañero de vida, y encontré la mejor familia para ello. Personas que aman profundamente a los perros, y en las que supe desde el principio que podía confiar. Hoy he ido rumbo a San Sebastián —porque sí, mi pequeño es vasco— para encontrarme con él. Aunque, en realidad, ya le conocía… desde que su mami Diva le llevaba dentro. Le vi nacer el 17 de enero, y desde entonces supe que él era mi perrito. Hoy es 4 del 4 —mi número de la suerte—, y por fin empieza nuestra vida juntos. ¡Vamos a ser muy felices juntos! Bienvenido a casa, Coffee Latte".