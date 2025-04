El cara a cara entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro: "Basta ya"

No han estado juntos en plató... pero casi. Al final los dos han participado del mismo show. Hablamos de Jessica Bueno y Jota Peleteiro, para alegría de Luitingo, que lo que más prefiere en este mundo es que dejen en paz su esfera privada tras la ruptura con la modelo, que también ha traído cola para él.

Hace unos días, Peleteiro concedió una entrevista en "De Viernes" donde contaba su versión sobre su relación con la madre de sus hijos. Ella replicó y desmintió todas sus declaraciones.

El cruce de versiones vuelve a la carga con una nueva puesta en escena en plató, esta vez, con los dos. Él quería "dejar clara la verdad" pero ella no iba a quedarse callada.

Aunque él ha criticado duramente a la modelo y la cupa de "estar obsesionada con destruirme", su objetivo principal -al menos, de palabra- es "terminar con esto". Intentó derrochar empatía al decir que entendía "que puede haber cicatrices después de una ruptura pero por el bien de nuestros hijos hay que parar". Además, alabó su perfil profesional "porque ella tiene suficiente capacidad para triunfar en la tele porque eso lo hace muy bien", dijo, sin resentimientos y deseándole "la mejor de las suertes".

Jessica no se cree sus palabras

Sin embargo, Jessica, también en plató, no se cree ni una sola de las palabras de su ex. Ni las buenas ni las malas. En este sentido, lo llama "manipulador" y anuncia que "pongo todo esto en manos del juzgado". Eso sí, con lo que ya no se calla es con lo que se refiere a sus hijos: "No los utilices para limpiar tu imagen porque no lo voy a permitir, he aguantado mucho y he estado muy callada siempre pero ya está".