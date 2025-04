'Supervivientes' aparta a su concursante más esperada tras su peor semana en Honduras

Makoke se convirtió en la gran protagonista de la quinta gala de ‘Supervivientes 2025’. La concursante vivió una auténtica montaña rusa de emociones tras una aparatosa caída que la mantuvo alejada de la playa durante días, a la espera del diagnóstico médico. “Llevo dos días sin saber lo que tengo, sin saber si puedo continuar”, decía entre lágrimas a Jorge Javier Vázquez antes de conocer el veredicto. Afortunadamente, el informe médico fue claro: “Puede volver a la playa”, anunció el presentador ante el estallido de alegría de Makoke.

Sin embargo, la alegría no duró demasiado. Aunque fue autorizada a reincorporarse a la convivencia, no logró superar la nominación y fue la expulsada de la gala. “Ahora me eliminan”, vaticinó con resignación momentos antes de la sentencia, sin imaginar que sus palabras serían proféticas. El 46% de los votos se decantaron por ella frente al 54% que decidió salvar a Carmen Alcayde, quien celebró su salvación fundiéndose en un efusivo abrazo con Montoya: “Para una oportunidad que me llega una vez en la vida, me voy tan pronto”, lamentaba poco antes.

Pero la expulsión de Makoke no fue definitiva. Como ya es tradición, la expulsada fue conducida a Playa Misterio, donde el juego sigue para quienes aún no han perdido todas sus opciones. Allí, al reencontrarse con Ángela, Nieves y Manuel, su rostro cambió por completo: “Por lo menos me voy sana… y sigo”, dijo, visiblemente ilusionada al comprobar que aún tenía una oportunidad.

En paralelo, la gala coronó a Borja y Pelayo como líderes de sus respectivos equipos, asegurando su inmunidad y protagonismo. Además, los nuevos nominados ya están sobre la mesa: Anita, Koldo, Gala y Montoya deberán enfrentarse ahora al veredicto del público. Makoke, mientras tanto, se aferra a su segunda oportunidad tras haber salvado, por ahora, su sitio en el reality más extremo de la televisión.