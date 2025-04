María Patiño, conmocionada tras la última decisión de los tribunales

María Patiño se ha visto envuelta en tantas polémicas que ya no le tema a ninguna. La periodista, que en pocos días se estrenará como presentadora del nuevo programa de los creadores de Sálvame en TVE, se ha caraceterizado siempre por decir lo que piensa y no callarse nada. Prueba de ello son sus publicaciones en redes sociales. La periodista gallega no duda en opinar sobre la actualidad y los temas más polémicos.

El pasado verano se vio metida en un polémica por acudir a una concetranción en repulsa por el asesinato de un joven danés en Canarias y no hace mucho utilizó sus redes sociales para aremeter contra Renfe, llegando incluso a interlepar al ministro e Transportes. "Es una vergüenza cómo lo tienen organizado en la estación de Chamartín", escribió en ese momento la presentadora. A partir de ahí, inició una cruzada contra el servicio ferroviario dependiente del ministerio de Óscar Puente en sus redes sociales.

Ahora, el tema es aún más polémico, la sentencia de Dani Alves. La gallega no ha dudado en hablar sobre lo que le parece la reciente sentencia de TSJC que declaraba inocente al exfutbolista femenino tras haber sido declarado previamente culpable de violación. "Creo profundamente en la víctima y no todo está decidido. Aquí partido han sacado todos menos ella…", escribió en su perfil de la red social X, la antigua Twitter.

"Sacar tajada"

Como deja claro, la presentadora no está nada de acuerdo con la última decisión judicial y se pone de lado de la denunciante. Para la periodista, "todo el mundo ha sacado tajada" de esta historia excepto ella. La actitud de la supuesta víctima ha convencido a la gallega y ella lo ha quedido dejar claro.

A punto de estrenarse en TVE

María Patiño es una de las periodistas de corazón más reconocibles en la televisión española. Su carrera, marcada por una presencia constante en programas de crónica social, ha consolidado su reputación como colaboradora y presentadora.

Este mes de abril se estrenará como presentadora del programa "La familia de la tele", el nuevo formato que los creadores de Sálvame van a producir en las tardes de Televisión Española.