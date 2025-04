Un tronista y exconcursante de 'La isla de las tentaciones' pierde sus 300.000 seguidores

Por La isla de las tentaciones han pasado muchos rostros que luego han continuado su carrera en Telecinco. Fani Carbajo o, más reciente, Montoya, actual participante de Supervivientes, son algunos de esos nombres.

Uno que quizá algunos no recuerdan es a Álex Bueno. Se hizo conocido por su paso por el trono de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde conoció a Fiama Rodríguez, con la que después participó en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. En este segundo programa sus caminos se separaron y actualmente ambos están alejados de la televisión, aunque tomaron rumbos muy distintos: ella se mudó a Italia y se casó con el futbolista Marcello Falzerano, mientras que él se ha trasladado a Sevilla y ha encontrado el amor al lado de la DJ Inmita Fernández.

Fue esta joven la que le motivó a abandonar Madrid para instalarse en la capital de Andalucía, tal y como él mismo explica en Instagram: "¡Vine para unas 'vacaciones' y al final llevo aquí más de 10 días! [...] Conocí a una personita que ha hecho que todos esos noes se transformen en síes, una persona que no puedo sentirme más orgulloso de cómo es, lo que ha logrado y lo que está logrando [...] Sevilla tiene un color especial y yo en Sevilla he conocido a una persona muy especial. Cambiamos Madrid por Sevilla por amor", cuentan desde Outdoor.

Pero el cambio de residencia no se va a traducir en un cambio laboral, pues el madrileño está muy enfocado en su trabajo como entrenador personal y tiene hasta una cuenta secundaria en la que da consejos sobre entrenamiento y nutrición. De hecho, cuando sus seguidores le han preguntado a qué se dedica ahora que ya no aparece en ningún problema de televisión y hace años que no pisa un plató, ha explicado que está centrado en esta labor, además de intentando hacerse un hueco en el mundo de las redes sociales.

"Espero crear una comunidad sana, bonita"

Sin embargo, ha sufrido un importante revés, ya que Instagram ha cerrado su cuenta y ahora solo no tiene ni 2.000 seguidores.

"Empezamos cuenta nueva después de que Instagram decidiera tirarme la otra con más de 300 mil seguidores. Espero que en esta cuenta nueva crear una comunidad sana, bonita y sobre todo poder ayudaros a crecer y mejorar, sacar vuestra mejor versión a la vez que reírnos con mis payasadas y pasar el rato. Gracias a esa gente que me está ayudando a volver a empezar y a los que me estáis siguiendo", ha explicado.

"El éxito no se mide en dinero, estatus o cosas materiales, el éxito se mide en cuantas vidas consigues mejorar a lo largo de tu camino", ha escrito en su última publicación hace cuatro semanas.