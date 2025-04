La declaración de amor de Jessica Bueno: "No me gustas, me encantas"

"No me gustas, me encantas". Son palabras que reproduce en sus redes sociales Jessica Bueno, que no atraviesa su mejor momento tras la ruptura inesperada con el cantante Luitingo.

¿A quién le dedica estas palabras? Por ahora, a la modelo no le han quedado ganas de volver a enamorarse porque no es a ningún hombre al que le dice esta declaración de amor. Ni siquiera a una persona. Se lo dedica al mes de abril, que para ella implica "dedicarte tiempo, pasar ratitos sola y sentir que estás muy bien acompañada". Es, además, "luz, buen tiempo y buenas vibras".

Storie de Jessica Bueno. / Instagram

Mientras tanto, Luitingo también sufre lo suyo. Y no tanto, quizás, por la ruptura sino por las consecuencias que le ha traído, ganándose la desconfianza y la antimpatía de muchos de los seguidores de la pareja.

Varios son los comunicados que el artista ha enviado tras su ruptura y los dos en la misma dirección, encaminados a advertir sobre que tomará medidas legales contra todos aquellos que ensucien su nombre.

En uno de ellaos llegó incluso a pedir perdón públicamente a Jessica y a sus hijos "si en algún momento he expresado una opinión que le haya molestado". A su vez, aseguró haber recibido "múltiples ofertas" de televisión para hablar sobre la ruptura y "las he rechazado y las seguiré rechazando" a pesar de "estar muy bien dotadas económicamente".

En cualquier caso y ante la avalancha de "expresiones en que atentan a mi buen nombre", el bufete de abogados de Luitingo anuncia que ejercitará "las acciones civiles y penales que consideren ante cualquier manifestación pública que atente contra su derecho al honor, intimidad y propia imagen así como cualquier otra declaración que pueda incurrir en injurias, calumnias o desvelamiento de secretos. A pesar de haber cambiado de abogado, el objetivo será el mismo que con el equipo legal anterior.