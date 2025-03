Belén Esteban, orgullosa de la llegada de 'Sálvame' a TVE: "Me gusta lo que es buena tele"

La llegada de 'Sálvame' a Televisión Española era un secreto a voces que la televisión pública confirmó la semana pasada. María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand son los principales fichajes de Televisión Española para su nuevo magacín de las tardes. El espacio, nacido "con la vocación de reimaginar el entretenimiento televisivo mediante contenidos útiles", se estrenará en el mes de abril.

En este sentido, Televisión Española defiende su apuesta por una televisión pública "cercana, inclusiva y de calidad", que según informa el ente público, responda a las necesidades e intereses de todos los ciudadanos con el fin de "acompañar, entretener e informar". "'La familia de la tele’ se presenta como un living show inspirado en los grandes magacines tradicionales pero con una puesta en escena y una realización completamente diferentes", explican.

Inés Hernand, María Patiño, Belén Esteban y Aitor Albizua presentarán 'La familia de la tele'. / RTVE

Belén Esteban: "Nos lo merecíamos todos"

El formato también contará con Belén Esteban como colaboradora especial y otros colaboradores entre los que figuran: Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Silvia Taulés, Chelo García-Cortés, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos y Marta Riesco.

Asimismo, el programa también dará voz a expertos como el doctor Sánchez Martos, el entrenador Cesc Escolá, la nutricionista Marta Verona, el jardinero Ignacio Guío, el veterinario Fernando Pérez, la adiestradora Lucrecia Mangialavori y el científico Luis Quevedo, entre otros.

De ahí que Belén Esteban no pueda ocultar su felicidad por llegar a Televisión Española. "Estoy muy feliz, mucho. Nos lo merecíamos todos", ha confesado a Europa Press. "Ya no quiero pensar en el pasado, solo quiero pensar que estoy feliz. La vida es así, son etapas y no os voy a mentir, estoy muy feliz. Yo soy persona de tele y me gusta lo que es buena tele", ha expresado Belén Esteban.

María Patiño y Belén Esteban, en 'La Revuelta'. / Archivo

Este es el anuncio promocional de la llegada de los protagonistas de 'Sálvame' a TVE.