'Traitors', 'That's My Jam', 'The Floor' o 'La Voz Kids': la televisión se llena de estrenos para afrontar el último trimestre de la temporada

Hay tres momentos clave en una temporada televisiva que hacen que los canales de televisión saquen toda su artillería: múltiples estrenos que copan las pantallas y se enfrentan entre sí por llevarse el premio de la audiencia.

Septiembre, la vuelta del verano; enero, la vuelta de las navidades; y abril, después de semana santa. Es cuando las cadenas aprovechan para lanzar los estrenos de las nuevas ofertas para atrapar al espectador. Y ante la cercanía de la semana santa, en YOTELE repasamos todos los estrenos que están por venir en el prime time de las principales cadenas.

La 1: 'The Floor', 'That's My Jam' y 'Weiss & Morales'

La pública va a terminar marzo en tercera posición gracias al buen rendimiento de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' en Telecinco. Así que TVE se lanza a por la plata con el estreno de 'The Floor', que salta a La 1 tras una temporada que no funcionó del todo mal en Antena 3. Chenoa será la encargada de ponerse al frente. Pero no es lo único que trae la cadena de la competencia: Arturo Valls también se pasa a La 1 con la nueva temporada de 'That's My Jam', tras haberse emitido la anterior en Movistar Plus. Por último, 'Weiss & Morales', el procedimental protagonizado por Miguel Ángel Silvestre y rodado en Canarias también será otro de los estrenos del ente público.

Antena 3: 'Traitors', 'Eva & Nicole' y 'La Voz Kids'

Con 'Tu Cara Me Suena' en el horizonte - se estrena el próximo viernes -, Antena 3 prepara su próximo prime time para el último trimestre de otra temporada de liderazgo absoluto. 'Traitors' verá la luz tras robárselo a laSexta y los coaches de 'La Voz Kids' llegarán al canal convertidos en dibujos animados. Además, se ha empezado a promocionar la serie 'Eva & Nicole', protagonizada por Hiba Abouk y Belén Rueda.

Cuatro: 'Los gipsy Kings' y 'Chester'

En Cuatro también están preparando nuevas apuestas. La cadena de Mediaset emitirá tras la festividad la nueva temporada de 'Los gipsy Kings' y emitirá nuevas entregas de 'Viajando con chester' con Iker Jiménez y Antonio Orozco como posibles primeros invitados.

Por último, caso aparte es el de Telecinco - que ha adelantado sus estrenos a marzo ('La favorita 1922', 'Supervivientes' y 'Universo Calleja') - y laSexta, que por el momento no promociona nuevas apuestas, más allá de 'Apatrullando', que regresa este miércoles con Jalis de la Serna con una importante novedad. La cadena también estreno el martes sin éxito la nueva temporada de '¿Quién quiere ser millonario?', pero termina mañana la de 'Lo de Évole' con María León tras ser condenada por resistencia a la autoridad, sin un reemplazo en el horizonte.