El mensaje de Sylvia a su tía Isabel Pantoja: "Ha blanqueado mucho"

La cuenta atrás para que la serie sobre Isabel Pantoja vea la luz continúa avanzando pese a las complicaciones. Recientemente, Isabel Pantoja fue ingresada de urgencia en un hospital de Madrid. “A principios de semana vieron algo que no iba bien, algo que no les gustaba", explicó entonces el periodista Antonio Rossi en Telecinco.

Además, ahora la tonadillera ha vuelto a estar en la diana de críticas por parte de un familiar: su sobrina Sylvia Pantoja. La cantante y actriz española acaba de publicar su nuevo single, llamado 'Ni puta ni santa'. Se trata del segundo tema de una trilogía iniciada en 2024 cuya letra es autobiográfica. "Un golpe de pecho, una dosis de empoderamiento, un salvavidas y un rescate de las aguas del odio de los haters. Una premisa para salir adelante a pesar o en contra de todo. Tanto de las zancadillas de la gente que un día nos quiso, como de las arenas movedizas de la vida que al superarlas nos hacen victoriosos y más fuertes", explican.

Sylvia Pantoja: "Todos tenemos talento"

En una entrevista, Sylvia Pantoja ha hablado sin tapujos al confesar que su música gira en torno a su vida y a su familia "envuelta en morbo, drama y tragedia", aunque ha defendido que Pantoja es "un apellido de arte, de música, de alegría".

De ahí que Sylvia Pantoja quiera reivindicar "con un par de ovarios", según las declaraciones recogidas por Europa Press, "que Pantoja hay más de uno y todos tienen talento, todos tenemos talento, le pese a quien le pese".

En referencia a la serie de Isabel Pantoja, el único deseo de Sylvia es que la verdad salga a la luz. "Lo único que digo es que cuente la verdad, que no blanquee, porque ya ha blanqueado mucho".

En la misma línea, Sylvia Pantoja reconoce que ha sufrido "muchos vetos" que, sin embargo, ha sabido superar: "Me pona las zancadillas que me ponga, lo supero toda (...) Id por donde queráis, que no vais a poder conmigo".