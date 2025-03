Chelo García Cortés, sin pelos en la lengua: "No saben de televisión"

El pasado jueves se anunció de forma oficial La familia de la tele, el nuevo programa que recoge el espíritu de Sálvame y Ni que fuéramos en TVE. Y sobre este programa, además del fin de Sálvame, cuyo espacio ocupó Ana Rosa Quintana, habló Chelo García-Cortés: "No saben de televisión".

Chelo, que estuvo de invitada en El Faro de La Ser, defendió la puesta de largo de La familia de la tele, a pesar de los que aseguran que no deberían estar en la televisión pública. También explicó "hay que pulir algunas cosas" en relación al tono del programa, que en sí será muy diferente al que tenían en Ten por tratarse de una cadena generalista.

No obvió la cancelación de Sálvame y la implicación de Ana Rosa Quintana en este fin de un programa que llevaba en antena catorce años. Al respecto, aseguró que "llegó un señor al que le molestábamos porque hablábamos de todo, de bisexualidad, de homosexualidad… Y se le echó la culpa a Ana Rosa Quintana, pero no creo que tenga la culpa ella, la tuvo un señor".

Eso sí, Chelo no se quedó callada. "Yo una vez me planté en el plató y le dije a los directivos de Mediaset que no saben de televisión", aseguró, señalando que al final el tiempo les ha dado la razón, ya que la cadena no ha conseguido recuperar las audiencias que hacían con Sálvame.

Sálvame fue un popular y controvertido programa de televisión español emitido por Telecinco hasta su cancelación este verano. Desde su inicio en 2006, se convirtió en un referente del entretenimiento en la televisión española, centrado en el chisme y la actualidad del corazón, un formato que ha sido replicado a nivel internacional.

El éxito del programa se atribuía a su enfoque distintivo, que combinaba noticias sobre celebridades con debates intensos y, en ocasiones, polémicos. Sus presentadores y colaboradores, conocidos por su estilo franco y por fomentar discusiones acaloradas, a menudo participaban en entrevistas con personajes famosos y expertos, así como en segmentos transmitidos desde la calle.

El elenco de Sálvame incluía una diversidad de personalidades, desde periodistas hasta actores y rostros conocidos de la televisión. A lo largo de su emisión, el programa generó controversias por su manera de tratar la vida privada de las celebridades, siendo criticado como sensacionalista. No obstante, algunos valoraban su singular enfoque y su representación de la cultura popular.

Críticas

A pesar de las críticas, Sálvame se consolidó como uno de los programas más exitosos de Telecinco, atrayendo diariamente a millones de espectadores interesados en las últimas novedades del mundo del espectáculo. También dio lugar a varios spin-offs, como "Gran Hermano VIP". Tras su cancelación, el espíritu de Sálvame ha sido retomado por Ni que fuéramos en Ten y continuará con La familia de la tele en TVE.