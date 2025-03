Ana Obregón se defiende de las críticas por su nieta: "Hago con mi vida con lo que me da la real gana"

Ana Obregón está de celebración. La bióloga cumple 70 años de vida con la gran ausencia de su hijo Alessandro Lequio, fallecido por cáncer, y con la presencia de su nieta Ana Sandra, concebida por gestación subrogada para cumplir el deseo de su hijo antes de fallecer, según su versión.

En los últimos días, Ana Obregón ha posado con su nieta Ana Sandra para la portada de una conocida revista del corazón con motivo de su 70 aniversario y del segundo cumpleaños de la nieta.

Tras su publicación, Ana Obregón ha vuelto a ser el blanco de las críticas. A juicio de Alonso Caparrós, Ana Obregón tiene "un problema grave de salud mental", aunque sus palabras eran emitidas "desde la compasión, no desde el ataque", al confesar que siente lástima por ella: "A mí me da pena".

El periodista Pablo Maza también ha lanzado sus críticas: "A Ana Obregón no le bastó con aprovecharse de la situación de una mujer vulnerable para inseminarla con el esperma de su hijo fallecido, sino que también utiliza a la niña para exponer su intimidad a cambio de dinero; la compró para venderla en la portada de una revista".

Ana Obregón, sobre su nieta: "Es mi hija adoptiva legalmente"

Ante las críticas, Ana Obregón se ha defendido: "Durante tres años he compartido mi dolor (...) Qué menos que compartir mi felicidad. Yo no hago daño a nadie. Es mi nieta, es mi hija adoptiva legalmente, es la hija de mi hijo, y hago con mi vida lo que me da la real gana".

Además, ha anunciado que Ana Sandra no volverá a estar expuesta al público a partir del año que viene: "No saldrá más en ningún lado".

Vida y obra de Ana Obregón