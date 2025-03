Manu se rinde ante la última concursante de Pasapalabra

¿Conoces a Manu, el concursante de Pasapalabra? Si ves el programa aunque sea de vez en cuando, seguro que sabes quién es porque lleva más de 200 programas. Sin enmbargo, el concursante se ha rendido este jueves ante la última concursante que ha llegado a la Silla Azul. Se llama María José, es de Madrid y es analista de datos. "Ha venido muy fuerte, pero me aferro a la silla", dijo Manu, tras librar una larga batalla contra María José. Hubo nada menos que 11 enfrentamientos, como recordó el presentador Roberto Leal, quien advirtió que los nuevos aspirantes llegan cada vez más preparados.

María José acabó cayendo frente a Manu, pero recibió una gran ovación del público como premio por su brillante participación en Pasapalabra. Además de ser analista de sistemas, la madrileña contó que toca el piano y que hace poco ha descubierto una nueva afición: el teatro. "Me he apuntado a un taller y me viene estupendamente. Me ayuda un montón, me encanta. Y es admirable. Los de los actores me parece admirable", señaló.

Silla Azul

Manu llegó a la Silla Azul de este jueves "con ganas", pero un tanto molesto tras el Rosco del miércoles. "El último día una palabra me quemó la boca", afirmó en referencia a su error con "moscas". "Con la M, partículas encendidas que quedan cuando se quema un papel y que se van apagando poco a poco", pronunció el presentador, Roberto Leal. Manu no dudó y contestó: "Moscas". Falló. "Monjas", se corrigió él mismo al segundo. Y monjas era la respuesta correcta.

No obstante, en el Rosco de este jueves también hubo fallos. Manu empezó arrollador. Hasta el punto de que terminó la primera vuelta con 21 aciertos y 40 segundos de tiempo, mientras que su rival, Rosa, solo sumaba 8 letras con 73 segundos por delante.

Al final, la gallega volvió a remontar. Hizo 9 letras del tirón antes de completar la primera vuelta y llegó a los 22 como Manu. Pero falló. "Tienes que ir a la Silla Azul, a menos que Manu se lleve el bote”, dijo Roberto Leal. Manu tenía entonces 23 aciertos y 25 segundos. "El programa ya es tuyo", afirmó Leal. Y el madrileño se la jugó y acabó fallando en la letra Y. "Apellido del almirante que dirigió la agencia nacional de EE UU entre 1960 y 1972". Esa era la definición y la respuesta correcta era Noel Gayler. Pese al error, ganó Manu igualmente, pero el bote se le escapó de nuevo y ya supera los 1,4 millones de euros.