Pilar Rubio brilla con el mandil dorado en 'Maestros de la costura Celebrity' y expulsa definitivamente a un aspirante "humilde"

El taller de ‘Maestros de la costura Celebrity’ vivió este miércoles una de sus entregas más intensas. Pilar Rubio se alzó con el mandil dorado tras firmar una americana impecable, mientras que Canco Rodríguez fue expulsado definitivamente al no saber gestionar el tiempo en una prueba crucial.

La primera parte del programa giró en torno a la sostenibilidad textil. Los aprendices tuvieron que reproducir un traje genderless de la marca Ecoalf, diseñando con tejidos reciclados. Sin embargo, los jueces lamentaron el derroche de material: “Habéis desaprovechado muchos metros de tela”. Aun así, Pilar, Farala y Laura destacaron con sus diseños. Por el contrario, Edu Casanova, Edu Soto, la Terremoto y Canco no convencieron. Este último, visiblemente desbordado, apenas presentó una prenda y recibió duras críticas por parte del jurado.

En la prueba de exteriores, los aprendices viajaron a Córdoba para visitar el taller de Palomo Spain. Allí, Edu Casanova asumió el liderazgo de ambos equipos. “Lo he intentado hacer lo mejor que he podido”, confesó el actor, que fue aplaudido por su “excelente capitanía”. Finalmente, el equipo formado por Pilar, Tere y Carmen se llevó la victoria.

De vuelta al taller, los mandiles negros fueron para Laura, Edu Soto y Canco, que se enfrentaron a una complicada prueba de moulage con mantones de Manila. Mientras Laura presentó una prenda elegante y Edu Soto sorprendía con un dos piezas de flecos, Canco volvió a mostrar inseguridad, entregando un diseño sin acabar. “Es tan humilde que a veces le va en contra”, lamentó Casanova segundos antes de que el jurado anunciara su salida.

“Canco, el aprendiz que no continúa en el taller eres tú”, comunicaron los jueces. Así, el actor se convirtió en el nuevo expulsado, esta vez de forma definitiva. Mientras tanto, Pilar Rubio sigue imbatible y con plaza asegurada para la siguiente gala.