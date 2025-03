Esta es la parte de la herencia millonaria de Pepe Navarro que le correspondería al hijo de Ivonne Reyes

El enfrentamiento entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes no tiene fin. Según ha revelado en exclusiva Luis Pliego, el director de la revista 'Lecturas', Pepe Navarro continuaría negando ser padre de Alejandro Reyes, Ivonne Reyes, debido a su millonaria herencia, pese a que la Justicia lo reconoció como su hijo hace quince años. Según las palabras del director de 'Lecturas', "Pepe Navarro va a ponerle las cosas difíciles a su hijo Alejandro para acceder a la herencia".

Al actor Alejandro Reyes le correspondería la parte correspondiente del tercio de la legítima: o sea, el 20% de los 10 millones de euros que Pepe Navarro tendría de patrimonio. En este sentido, cabe recordar que Pepe Navarro es padre también de otros cuatro hijos: Andrea y Marlon, con Eva Zaldívar; y Layla y Darco, con Lorena Aznar.

Luis Pliego ha asegurado que Pepe Navarro tendría consignadas pruebas biológicas para que el día que fallezca sus hijos impugnen la paternidad del hijo de Ivonne y luchen para que se someta a una prueba de ADN para impedirle acceder a la herencia. Una información a la que Pepe Navarro no ha querido responder aseverando que "ya está todo dicho".

Ivonne Reyes: "¿Pero se murió?"

Cabe recordar que recientemente Ivonne Reyes ha confesado que no atraviesa una buena situación económica: "En este momento no tengo nada. Cuando trabajaba en la tele tenía unos ingresos muy altos y ya no tengo nada. No sé si se llama mano negra, pero me parece raro que nadie me llame", explicó durante una entrevista.

Ahora, tras la información publicada por 'Lecturas' sobre la supuesta estrategia de Pepe Navarro cuando se muera, Ivonne Reyes ha preguntado entre risas junto a su hijo: "¿Pero se murió?". Además, ha defendido la Justicia de España después de que esta reconociera que el padre de su hijo era Pepe Navarro. "Mi hijo. Nuestro hijo. Que Dios me los bendiga. Las leyes son las leyes, entonces España es un país que de verdad, de verdad, me quito sombreros, que lo amo, lo quiero. Y gracias por habernos acogido, bueno a mí, porque mi hijo es español, venezolano, bueno, sí, las dos nacionalidades".