Sin el bombo y platillo que ha precedido el estreno de otras series, 'Adolescencia' se ha colado en nuestras salas de estar como una historia pequeña, el drama de una familia con un hijo adolescente que es acusado de un asesinato, y deja a su paso enigmas que nos pillan tan desubicados como a los protagonistas adultos de la trama. Es difícil no compartir la perplejidad primero y la desolación después de unos padres superados al descubrir que en realidad no conocen a su hijo de 13 años, o la impotencia de otro padre que no logra conectar con el suyo, inmerso en la jungla social y el lenguaje secreto y terrible de los 'likes' de Instagram.

Todas las generaciones tienen una adolescencia complicada, con mucha hormona, confusión y rebeldía. Pero no todas han tenido tantas armas, navajas, al alcance; ni altavoces tan grandes para magnificar el bullying o los mensajes de odio que alimentan la ira. La globalización e internet también eran eso. Los adultos asistimos como en trance a lo inconcebible en una sociedad que creíamos avanzada, que confiábamos en que había mejorado, que había aprendido de los errores. La escuela de 'Adolescencia', sin ir más lejos, con maestros quemados y con dificultades de autoridad, compitiendo con la atención a los móviles, es la imagen agrandada por una lupa de una realidad que se vive en muchos de nuestros colegios. La vemos en un plano secuencia que aplauden los expertos en cine por su maestría técnica, pero quita el aire a todos aquellos que nos metemos en la historia con la piel de gallina a través de esa perspectiva de excepción.

Basada en hechos reales, crímenes cometidos por adolescentes de 13, 14 o 15 años que han sacudido a la opinión pública en los últimos años, es difícil no ver reflejada en la violencia juvenil de los personajes a los tres adolescentes que mataron a su cuidadora en Badajoz hace unas semanas, o al chaval de 15 años que acuchilló en Orihuela hasta la muerte a su ex novia en noviembre. La serie es un espejo de nuestra frustración y su crudeza debería ayudarnos a seguir buscando maneras de frenar tanta violencia en edades tempranas.