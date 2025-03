La confesión de Anabel Pantoja sobre una infidelidad a su novio: "Te he puesto los cuernos"

"Lo siento, cariño... hoy te he puesto los cuernos en Sevilla". Quien dice esta confesión es Anabel Pantoja a través de su perfil de Instagram. La frase continúa: "...con mi fisio de confianza a domicilio". En la imagen, la sobrina de Isabel Pantoja aparece en una camilla recibiendo un masaje de otro hombre. Hay que recordar que su pareja actual, David Rodríguez, también es fisioterapeuta. Obviamente, el juego de palabras con los "cuernos" viene por ahí, de modo que ni hay crisis, ni separación ni infidelidad real.

La pareja retoma su vida después del duro varapalo por la salud de Alma, un proceso aún en investigación que seguirá su curso judicial con sus respectivo ritmo administrativo. Mientras, Pantoja se ha instalado definitivamente en Gran Canaria, aunque sus viajes al sur son recurrentes para ver a su familia y sus amigos.

Storie de Anabel Pantoja. / Instagram

Pantoja ha decidido desprenderse así de su piso en Madrid y, como todo lo que hace Anabel en la vida, ha sido un momento intenso ya que "esta casa ha sido mi refugio en muchos momentos de mi vida".

Deja el piso de la capital "porque no estoy casi yendo, hacía seis meses que no pisaba Madrid", ha contado a sus seguidores a modo de final de etapa. "Espero que no sea para siempre".

El año 2025 se va reconduciendo para la pareja, ya que no pudo empezar peor para Anabel Pantoja y David Rodríguez. La investigación por presuntos malos tratos a su bebé ha puesto el foco sobre ellos desde que la pequeña Alma ingresó de urgencia en el hospital de Gran Canaria. Aunque buscan desesperadamente el sosiego, la calma a veces se resiste porque el proceso de investigación está abierto. Al menos unos meses más por delante para cerrar la fase de instrucción, de modo que hasta bien entrado el verano la pesadilla seguirá para la pareja, que confiá en que la causa se archive definitivamente. Mientras, recuperan la normalidad en su vida con mucho amor mientras disfrutan de lo que más quieren: su hija Alma.