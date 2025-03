Luitingo defiende a capa y espada a su padre tras las acusaciones de "tejer los hilos"

Luitingo está atravesando uno de los momentos personales más delicados de su vida. La ruptura con Jessica Bueno ha sido de todo menos tranquila ya que la avalancha de recriminaciones externas que recibe traspasa los límites de la opinión y la información hasta el punto de que él mismo ha hablado de "acoso digital". Pero probablemente ese rechazo no es lo que más haya dolido al artista. El pasado fin de semana, en el programa Fiesta, uno de sus colaboradores dio la palabra a alguien de su entorno que acusaba a su padre como "el que movía los hilos de todo para darle visibilidad".

Todo ese foco sobre su padre le ha sentado tan mal a Luitingo que no ha dudado en subir una storie en su perfil de Instagram para defender a capa y espada al hombre que le dio la vida:

Storie de Luitingo. / Instagram Luitingo

Además de definirlo como "padrazo", le reconoce públicamente que "eres mi vida entendera" y habla de confirmar "en el proceso", entendemos que judicial contra todos aquellos que han invadido sus derechos. Para Luitingo, su padre es "mi ejemplo, mi ídolo" y "no os va a rozar ni el aire".

Además, el hijo le da las gracias al padre por "todo lo que has hecho por mí por eso no sufras por mí porque me queda mucha fuerza dentro".

Cambio de abogados

Dos semanas después de que Luitingo advirtiera que tomaría acciones legales contra todo aquel que atentara contra su intimidad y honor, el artista andaluz ha vuelto a emitir una segunda nota de prensa para poner los puntos sobre las íes.

En esta ocasión, el exnovio de Jéssica Bueno habla de nuevo sobre las denuncias y aclara que "ante las informaciones sobre que no ejercitaré acciones legales por haber cesado mi relación profesional con el despacho de Luis Romero", Luitingo confirma que "por ciertas cuestiones mi defensa no la asumirá tal profesional". En este sentido, todos aquellos insultos, informaciones o difamaciones que él considere que vulneran sus derechos "serán objeto de demanda" a través de un nuevo equipo legal.