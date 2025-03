Ana Rosa Quintana se va de la lengua y provoca el enfado de una colaboradora

Hablando sobre la investigación de José Luis Ábalos, Ana Rosa Quintana ha acabado revelando una información comprometida de una de sus colaboradoras.

Y es que estaban hablando de un chalet que se había investigado y Ana Rosa Quintana señaló "un chalet que está... bueno, por donde vives tú, Esther, por esa zona". Al momento, Esther Palomera se enfadó: "Hombre Ana, si no te importa... vamos".

Al momento, Ana Rosa Quintana quiso quitarle hierro a sus palabras, asegurando que "hay muchos chalets en esa zona", mientras que Palomera le espetó que "deberíamos saber el riesgo que últimamente corremos los que tenemos exposición pública Ana". Y no se quedó ahí, contando "cómo nos persiguen por la calle, que esto no lo hemos contado nunca... casi mejor no dar pistas, porque como hay una panda de zumbados por la vida".

Sin embargo, Ana Rosa siguió restando importancia a lo ocurrido asegurando que "es muy grande ese pueblo".

Ana Rosa Quintana se ha consolidado como una de las figuras más prominentes de Telecinco, respaldada por una extensa carrera profesional. Sus inicios se encuentran en Radio Nacional de España, pero fue en 1982 cuando dio el salto a la televisión, presentando la edición nocturna del Telediario. Al año siguiente, se trasladó a Nueva York para desempeñarse como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 regresó a España y trabajó en diversas emisoras de radio, aunque su regreso a la televisión no se concretaría hasta 1994 en Telecinco, conduciendo el programa Veredicto. Posteriormente, se unió a Antena 3 para liderar un programa de testimonios titulado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y luego compartió la conducción de Extra Rosa junto a Rosa Villacastín.

Después de su paso por Extra Rosa, inició Sabor a ti, un programa que elevó su perfil como una de las caras más visibles de la cadena. En 2005, cambió nuevamente de cadena para encabezar El Programa de Ana Rosa, el cual rivalizaría con el magazine matinal de María Teresa Campos en Antena 3. Finalmente, Ana Rosa Quintana logró atraer a la audiencia, resultando en la retirada del programa de Campos de la parrilla televisiva.

Ana Rosa Quintana también dirigió TardeAR, el programa vespertino de Telecinco que reemplazó a Sálvame. Sin embargo, ahora ha retomado su lugar en los espacios matutinos.