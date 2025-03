Susanna Griso y su encontronazo con Miguel Bosé: "Me lo dice él a mí, que perdí un hermano por el sida"

No es la primera vez que lo cuenta, pero nunca con ese nivel de detalle. Susanna Griso vivió hace años un momento complicado en una entrevista a Miguel Bosé que ha traído a colación a raíz de la entrevista que Sonsoles Ónega le hizo hace unos días a Lucía Dominguín para "Y ahora Sonsoles". La hermana de Bosé acudió a plató para presentar su libro de cocina "Casa Dominguín: recetas familiares". Tras una entrevista dedicada a esta obra, la presentadora empezó a tocar otros temas y fue entonces cuando Lucía Dominguín se cabreó, se molestó, le tiró el guion al suelo a la presentadora y no paró de repetir "¡Qué pereza todo!", "¡Qué aburrimiento"!. Aunque Sonsoles se reía, la actitud de Lucía incomodó mucho a la periodista.

A raíz de esta polémica, su compañera de profesión Susanna Griso ha contado otro episodio igual de desagradable que vivió con su hermano, Miguel Bosé. Ocurrió hace años con motivo de una entrevista que le hizo la actual presentadora de Espejo Público al hermano de Lucía Dominguín por una gala solidaria sobre el sida que presentaba el propio Miguel. "Después de una entrevista de diez minutos al respecto y dado que él hablaba mucho de política, decidí preguntarle al respecto y la que me montó fue tremenda". Además, "me hizo sentir como si frivolizara con el tema del VIH de unas formas que no me gustaron nada".

Además, se armó de motivos al argumentar lo siguiente: "Me lo va a decir Miguel Bosé a mí, que perdí a mi hermano por sida".