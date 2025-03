La guerra entre Telecinco y antiguos colaboradores de 'Sálvame', candente: "Hay una responsabilidad"

Con el final de 'Ni que fuéramos Shhh' muy cerca ya en el calendario, pues su último programa será el próximo jueves, el pasado de algunos colaboradores todavía levanta polvareda. Para ser más precisos, las tensiones vuelven a aparecer en la que fuera el hogar de muchos de ellos en la época de 'Sálvame'... O, lo que es lo mismo, en Telecinco. Pese a que por lo general se utiliza un contundente veto para referirse a los trabajadores del programa de Canal Quickie, este pasado sábado no hubo problemas en lanzar graves acusaciones desde el plató de 'Fiesta'.

El encargado de lanzar estas duras críticas contra María Patiño fue Ricky García, colaborador del programa de Mediaset y director de 'YoTele', portal de noticias vinculado a El Periodico. Según afirmaba el propio protagonista en su acusación, "recientemente me señaló María Patiño y un porcentaje muy pequeño de los espectadores de su programa llevan varios meses difamándome y amenazándome". Pese a la mala relación de la cadena con los miembros de 'Ni que fuéramos Shhh', no tardó en llegar la defensa de Emma García hacia su ex-compañera de empresa, asegurando que "en este caso, no tiene la culpa María Patiño sobre lo que hagan sus seguidores".

Por contra, Ricky García aseveró que "por señalar, sí" que es culpable de esta campaña de odio que le afecta a él desde hace varios meses, una vez propagadas ciertas informaciones desde el programa de Canal Quickie. El colaborador remarcó además "si hay una responsabilidad y espero que desde la televisión pública no haga este tipo de comentarios", en referencia a su fichaje por TVE para presentar 'La familia de la tele'. Sea como fuere, Ricky García hizo un alegato para toda la profesión, explicando que "todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad de no generar odio".

Nueva aventura

Hace una semana, El Televisero adelantó en exclusiva que Televisión Española estaría preparando un programa de entretenimiento para las tardes, bautizado como 'La familia de la tele' y presentado por Aitor Albizua, actual conductor del concurso cultural 'Cifras y letras' que emite cada noche La 2. Belén Esteban, María Patiño e Inés Hernand serían algunas de las presentadoras y colaboradoras del programa, "junto a gran parte del equipo de 'Ni que fuéramos Shhh', tal y como ha confirmado Yotele. Esta exclusiva ha generado todo tipo de reacciones, con comentarios en forma de crítica y otros aplaudiendo la apuesta de la televisión pública.