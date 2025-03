La boda de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Aunque es verdad que al principio todo formaba parte de los "amores" rápidos que germinan entre los personajes de televisión, Sofía Suescun y Kiko Jiménez han demostrado que son una pareja de verdad. Tras más de cinco años de relación, está claro que sus bases son fuertes, sobre todo, después de que Maite Galdeano haya dejado de meterse en sus vidas tras la decisión de ambos de romper con ella.

El propio Kiko ha reconocido en las últimas horas que "quiero que ella sea la madre de mis hijos y vivir con ella toda la vida", pero asegura también que su futura boda "no será de parafernalia porque nosotros no somos así, lo hemos hablado alguna vez y a los dos nos gustaría hacerlo en un sitio paradisíaco".

Aún así "no tenemos pensados los detalles", y con detalles se refieren no solo al lugar, sino también a la fecha. Hasta ahora la idea de casarse no entraba en los planes de la madre de ella, pero ahora que Maite ya está fuera de sus vidas, la cosa podría cambiar.

"Boda feliz"

Jiménez habla de "una futura boda donde haya felicidad", un concepto en elque parece que su suegra no encaja.

Los planes de boda: desde Supervivientes

No es la primera vez que suenan campanas de boda para la pareja. Ya en Supervivientes, Kiko Jiménez habló en Honduras sobre su boda perfecta: "Me gustaría que fuera en una isla o cualquier otro lugar paradisíaco". Lo dijo durante en el programa con una conversación con otro de los concursantes, Kike Calleja, al que le contó que "somos muy nuestros y nos encantaría casarnos pero en un viaje solos, mi madre y poco más, en la intimidad, nada de llenazo en una iglesia".