'De Viernes' revela imágenes inéditas de la noche viral de Montoya: "Para mi ha muerto"

Un mes y medio. Ese es el tiempo que ha pasado ya desde que Telecinco emitiera uno de los vídeos más virales del año. La carrera por la playa de Montoya se convirtió rápidamente en historia de 'La isla de las tentaciones', pero también en historia de España y de parte del extranjero. Un momento que le ha servido al utrerano para dar su salto definitivo a la fama y seguir con su paso por los 'reality' más conocidos del panorama con su llegada a 'Supervivientes'. Sin embargo, parece que su enfado de aquella noche tropical no se quedó ahí, como revelaron ayer en 'De Viernes'.

Con los tres protagonistas de esta historia amorosa en Honduras viviendo una nueva aventura, el programa de Telecinco emitió ayer un vídeo que todavía no había salido a la luz sobre lo ocurrido aquella noche. En el mismo, se ve a José Carlos Montoya sentado en la playa junto a Sandra Barneda, en una de esas parejas cómicas que ha dejado 'La isla de las tentaciones' en su última temporada. Situación más que entendible después de la larga carrera que tuvo el utrerano por la playa de República Domincana en bvusca de su amada mientras la presentadora le imploraba una pausa con el icónico "¡Montoya, por favor!".

En esta nueva entrega del triangulo formado por Montoya, Manuel y Anita; el utrerano se muestra enfadado y asegura que "quieren joderme". Acto seguido, explica lo que había hablado con Anita en los prolegómenos del 'reality', remarcando que "ella me dijo que jugara, me tentara y pasará el hielo". Incrédulo por la infidelidad que había cometido su hasta entonces pareja, reitera que "no se que habrá visto... La han contaminado". En una nueva fase de su momento de tensión, Montoya pasaba a la desolación lamentándose por lo ocurrido, diciendo que "yo me creía que su amor por mí era más fuerte... ¡Para mí ha muerto!".

Supervivientes

'Supervivientes' es un programa estrenado en el año 2000 por Telecinco, en el que se apuesta por el formato de 'reality de aventuras'. Después de apenas dos ediciones, este formato pasó a manos de su rival Antena 3, donde se emitió con el nombre de 'La isla de los famoSOS', con resultados de audiencia muy similares por encima del 20% de 'share'. El cambio duró otras dos ediciones, siendo emitido por Telecinco nuevamente desde 2005 hasta la actualidad. Para la presente edición, Mediaset ha contado con participantes conocidos por el gran público como Álvaro Muñoz-Escassi, Almácor, Pelayo Díaz, Terelu Campos o José Carlos Montoya.