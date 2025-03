Belén Esteban niega todas las acusaciones de Antonio Montero: "Era compañero, pero no amigo"

Aunque ya saben que el próximo jueves se emitirá el último programa de 'Ni que fuéramos Shhh', sus colaboradores no han bajado el ritmo en cuanto a exclusivas y broncas se refiere. Algunos de ellos han sido señalados en los últimos días por Antonio Montero, quien fuera su compañero en la época de 'Sálvame', lo que no ha tardado en provocar diferentes respuestas desde el espacio de Canal Quickie. Si la primera en arremeter contra el 'paparazzi' fue María Patiño, la réplica de Belén Esteban fue mucho más contundente durante la emisión de este pasado viernes.

La primera acusación que llegó por parte de Antonio Montero fue que algunos miembros del programa no respondieron a sus felicitaciones por el estreno de 'Ni que fuéramos', antes lo que Belén Esteban no ha dudado en mostrar su móvil para asegurar que "a mí este señor no me ha escrito nunca", remarcando que "era compañero [en Sálvame], pero no amigo". Otro de los incidentes entre ambos ocurrió en la boda de un amigo de su marido, Miguel Marcos, donde el ex-colaborador habría perdido una exclusiva fotográfica debido a que la propia 'Princesa del pueblo' habría subido un post en redes sociales sobre el evento.

Para empezar, la propia protagonista explicó que en caso de recibir una llamada de Antonio Montero aquel día, "no me importa ponerme con Miguel" para que pudiera sacar dicha foto. Sin embargo, debido a como se desarrollaron los acontecimientos, no duda en afirmar que "por supuesto que me enfadé y le dije de todo". Sobre la posible pérdida económica, Belén Esteban asegura que "no es verdad, porque yo la foto con mi marido la subo al día siguiente". Por su parte, Kiko Matamoros también se despachó a gusto con su antiguo compañero de programa, alegando que "es muy poco generoso al hablar de los demás".

Nueva aventura

Hace una semana, El Televisero adelantó en exclusiva que Televisión Española estaría preparando un programa de entretenimiento para las tardes, bautizado como 'La familia de la tele' y presentado por Aitor Albizua, actual conductor del concurso cultural 'Cifras y letras' que emite cada noche La 2. Belén Esteban, María Patiño e Inés Hernand serían algunas de las presentadoras y colaboradoras del programa, "junto a gran parte del equipo de 'Ni que fuéramos Shhh', tal y como ha confirmado Yotele. Esta exclusiva ha generado todo tipo de reacciones, con comentarios en forma de crítica y otros aplaudiendo la apuesta de la televisión pública.