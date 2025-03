La adopción de un hijo de Marta Peñate y Tony Spina

Marta Peñate y Tony Spina no abandonan su sueño de ser padres de un hijo en común. Sus intentos y tratamientos parecen no funcionar, a pesar de que hace unos meses logró quedarse embarazada, pero el embrión no avanzó. Por este motivo, la influencer y su pareja han hablado alto y claro de lo que opinan de la adopción. Lo ha hecho ella misma en sus redes sociales y deja clara que la adopción "no es una segunda opción como lo es el tratamiento in vitro para aquellas mujeres que tienen problemas para quedarse embarazada", es decir, "adoptar es algo que puede hacer todo tipo de mujer, pueda tener hijos o no", ha planteado.

Sobre la gestación subrogada "respeto a quien lo hace, pero yo no lo haría", se ha sincerado Peñate.

Desde que Peñate y Spina empezaron su relación hace años no han ocultado su deseo de formar juntos una familia y enfrentarse a la paternidad. Sin embargo, la influencer y exconsursante de La isla de las tentaciones siempre ha contado a sus seguidores lo difícil que está siendo lograr esta ilusión por sus problemas para quedarse embarazada. A pesar de que no cesan en el intento a base de varios tratamientos médicos, la pareja no consigue dar ese paso, algo que por las palabras de la influencer le está pesando más de lo esperado.

Su sueldo

En uno de sus últimos vídeos en redes sociales ha confesado lo que cobra como influencer en las redes sociales y sus colaboraciones en televisión o en publicidad. No se trata de un sueldo fijo pero no le importa decir abiertamente que cada mes ingresa "entre 8.000 y 15.000 euros". ¿Cómo te quedas?