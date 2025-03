Marta Díaz confirma a sus seguidores la noticia más esperada: "¡Ya está! ¡Lo tenemos!"

Pese a que para muchos es un trámite más en su salto a la vida adulta, sacarse el carné de conducir se puede convertir en un quebradero para más de uno. Suspensos, renovaciones de papeles, gastos imprevistos, un sinfín de prácticas... La lista de posibles problemas en los pasos por la autoescuela es casi tan larga como las normas a cumplir según el Código de Circulación. Entre todos los malos tragos que pueden arruinar el día -y la semana- está el de suspender el examen teórico de conducir, algo que le ocurrió hace apenas un mes y medio a la 'influencer' Marta Díaz.

Después de este varapalo que ella misma no esperaba cuando se presentó a la prueba, la sevillana ha estado varias semanas preparando un nuevo envite, que ha tenido lugar esta semana. Al igual que en muchos otros aspectos de su vida, Marta Díaz no ha dudado en compartir con sus seguidores cada paso que ha dado en la autoescuela, aunque siempre esperando que el de esta semana fuera el último de la primera fase que todo el mundo tiene que pasar para poder circular de manera legal. En su último vídeo, además, ha contado con la colaboración de su hermana para conocer la nota.

Al principio del vídeo, Marta Díaz hace una predicción sobre el resultado, diciendo que "yo creo que tres fallos, pero no más", ante lo que su hermana responde con un tajante "pues no" que hace que su cara cambié por completo. Sin embargo, la alegría vuelve a su rostro rápidamente, cuando su familiar le confirma que ha tenido "¡Dos fallos!". Un momento en el que ambas estallan de júbilo y se abrazan, para dar paso a un mensaje de agradecimiento a sus seguidores. "¡Ya está! ¡Lo tenemos!", exclamaba la ex-novia de Sergio Reguilón, animando a quienes estén en su misma situación pues "no pasa nada por suspender a la primera".

'Solo' dos meses

Ante los rumores que habían aparecido en las horas y días posteriores a su primer suspenso, con capturas de pantalla que demostrarían que Marta Díaz lleva más de dos años preparando el examen teórico del carné de conducir, la 'influencer' lanzó un nuevo vídeo para defenderse. En el mismo, aseguraba que aquella era "la primera vez en mi vida" que acudía al centro de examen. Además, haciendo una cronología de los hechos, confirmó que "fue en noviembre de 2024 cuando empecé a ponerme en serio con el teórico". Por último, también quiso dejar claro que su lesión de rodilla tampoco ayudó demasiado, pues "no iba a estar con una pierna mal y haciendo test. Estaba a otra cosa".