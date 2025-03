Jorge Javier Vázquez zanja los rumores sobre un regreso de 'Sálvame': "Lo hice durante 15 años"

Después de meses de muchos rumores, el paso de parte del elenco de colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh' a las tardes de La 1 está cada vez más cerca. Tanto es así que el programa de Canal Quickie ya ha anunciado el final de sus emisiones y tiene ya un nuevo sustituto en forma de 'Tentáculos'. Una de las personas que no es ajena a este cambio de cromos, por su cercanía con gran parte de quienes forman su plantilla, es Jorge Javier Vázquez. Cuando 'Sálvame' desapareció de la parrilla, él se mantuvo fiel a Telecinco, donde los rumores situaban un nuevo programa de temática similar.

Como no podía ser de otra manera, dentro de esos rumores para un posible regreso de 'Sálvame' tenían también como protagonista principal al que fuera su icónico presentador, Jorge Javier Vázquez. Desligado ya del programa, el presentador se encuentra ahora inmerso en otras aventuras de la mano de 'Supervivientes', 'Gran Hermano' o 'Hay una cosa que te quiero decir', por lo que sumar un nuevo espacio a la lista podría significar más de un quebradero de cabeza. Tanto para él como para los dirigentes de Mediaset, que se verían obligados a hacer un reajuste entre sus presentadores.

Preguntado directamente por ello ante los micrófonos de 'Lecturas', el presentador fue bastante claro. "Espero que no... es que lo hice durante 15 años", destacaba entre medias de una risa nerviosa, sabedor de las ampollas que podrían levantar estas declaraciones. Buscando un símil más o menos afortunado, Jorge Javier señaló que "es como cuando lo dejas con una pareja después de tanto tiempo y te preguntan si volverías con ella... Pues hombre, ya he estado". Pese a todo, no le tembló la voz para asegurar que "fue una época maravillosa en la que viví cosas muy especiales y entiendo que la gente lo siga recordando".

Nueva aventura

Hace una semana, El Televisero adelantó en exclusiva que Televisión Española estaría preparando un programa de entretenimiento para las tardes, bautizado como 'La familia de la tele' y presentado por Aitor Albizua, actual conductor del concurso cultural 'Cifras y letras' que emite cada noche La 2. Belén Esteban, María Patiño e Inés Hernand serían algunas de las presentadoras y colaboradoras del programa, "junto a gran parte del equipo de 'Ni que fuéramos Shhh', tal y como ha confirmado Yotele. Esta exclusiva ha generado todo tipo de reacciones, con comentarios en forma de crítica y otros aplaudiendo la apuesta de la televisión pública.