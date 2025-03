Jordi Wild también se moja en la 'guerra' entre Broncano y Motos: "Si me valoran, yo valoro"

Este jueves, último día de la semana para su emisión, 'La Revuelta' cumplió el centenar de programas, enfrascados todavía en sus duelos de primera hora de la noche frente a 'El Hormiguero'. Pese a que el día anterior había puesto fin a una racha de 11 victorias consecutivas por parte del programa de Pablo Motos, el centenario se vio lastrado una vez más por su tardía emisión debido al partido de la selección española. Mientras tanto, en los últimos días ha seguido el reguero de preguntar a personajes públicos sobre sus preferencias entre los dos programas, siendo el último en contestar Jordi Wild.

El 'streamer', muchas veces criticado por sus afinidades políticas y otras tantas veces alabado por su estilo rompedor, fue entrevistado por David Jiménez en su canal de YouTube 'El Director'. Un formato relativamente novedoso para Jordi Wild, acostumbrado a estar al otro lado del micrófono en sus propios canales de distintas plataformas digitales. Durante la conversación entre ambos, el que fuera director de El Mundo hace alrededor de una década le formuló preguntas sobre muchos temas, entre los que se encontraba también el de sus preferencias televisivas entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'.

El 'streamer' quiso remarcar una vez más que "no consumo televisión, por lo que no consumo ninguno de los dos programas". Aun así, no dudo en confirmar que "a nivel personal, me voy con 'El Hormiguero', aunque no lo parece". La justificación para tomar esta decisión es mucho más simple de lo que pudieran creer sus seguidores, ya que asegura que "desde allí me han invitado varias veces y de 'La Revuelta' no se nada". Las buenas palabras hacia estos formatos fueron relativas, pues más adelante razonó que "no voy a ganar nada yendo a un sitio o al otro", aunque agradeció al programa de Pablo Motos porque "si me valoran, yo valoro".

Polémicas

Durante los últimos meses, Jordi Wild ha estado en el centro de la polémica debido a unos cánticos que tuvieron lugar en 'Dogfight Wild Tournament Tertium Mortis', evento del que era uno de los promotores. Su reacción semanas después fue aparecer en el papel de víctima señalando que "la gente no se da cuenta de que con estas mierdas me perjudican". El motivo detrás de todo esto no es otro que los cánticos de "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!", que resonaron por las gargantas de las 12.000 personas allí presentes. Pese a todo, el organizador del evento luchístico se jactaba en su momento del ambiente creado en el Palau Olimpic, con una envalentonada afirmación: "Esto es 'Dogfight' amigos... ¡Así vamos aquí!".