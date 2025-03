Chenoa confiesa el motivo por el que no habla con la prensa: "Me molestó"

Volcada en su profesión y manteniendo su vida privada en un discreto segundo plano desde que se separó de Miguel Sánchez Encinas en noviembre de 2023 tras un año casados, Chenoa se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la 29º edición de los Premios Dial que se han celebrado este jueves en Tenerife. Y no solo por su aplaudido look en negro con pantalón tipo pitillo y top largo palabra de honor con escote en pico y original abertura frontal rematado en volantes, sino porque ha recibido uno de los galardones por su carrera musical.c

"Estoy muy feliz, muy feliz, mi cuarto premio Dial, que lo voy a guardar como oro en paño. No quiero llorar, siempre lloro, y quiero dar las gracias porque sabes cuándo puede ser tu último premio. Hay mucha gente que lo hace muy bien y que canta muy bien y cada vez hay más gente y más sitios para salir" ha expresado, reconociendo que la música se lo ha dado "todo" y "es mi leitmotiv".

"Para mí la música ha sido, mi manera de llevar la vida, de trabajar, me ha pagado la casa, los estudios, la comida..." ha añadido pragmática, sorprendiendo al revelar que si no hubiese sido cantante ahora estaríamos ante "la jueza Chenoa": "Me fascina. He visto muchas series, cuando dan con el mazo me parece muy divertido. Luego ya sé que hay cosas mucho más serias, ¿no? Pero lo de orden, me encanta".

Hace 23 años que ella fue al festival de Eurovisión con Rosa López y 'Europe's living a celebration' y, como no podía ser de otra manera nos ha contado que le parece la apuesta de España este año, Melody y 'Esa Diva'. "Me encanta, soy muy fan. Me gusta mucho, su actitud, su disciplina, su intensidad, su pasión. Me encanta. Yo creo que cuando alguien va con tanta responsabilidad a defender a nuestro país,con tanta entrega, todo lo demás no es controlable. Es decir, puede ir luego cualquier otro tipo de canción y de repente que, bueno, que se vote a quien sea. Pero que ella vaya con esa actitud, a mí me parece que eso es muy importante y nos representa muy bien" apunta.

Más habladora y relajada que en sus últimas apariciones, Chenoa también ha revelado una anécdota con Miguel Bosé que no había contado hasta ahora: "Cuando salí de la academia de OT empecé a ver a muchos artistas que me gustaban un montón. Y al primero que vi en un evento fue a Miguel. Y cuando lo vi dije, ¿tú sabes cuando te da taquicardia porque ves a alguien y te fascina? Pues lo vi y fui corriendo atrás de él. Yo creo que pensó que... que era alguien que no sé, que estaba mal y no me atendió". "No me hizo ghosting, es que era oscuro y no me vio, solo vio a una sombra correr. Puedo entender que se fuera" ha bromeado entre risas.

Y ha sido cuando le hemos preguntado por la casa que adquirió recientemente en un pueblo de Segovia y que ha derruido para hacerla desde cero cuando la cantante ha confesado la razón por la que últimamente se ha mostrado tan esquiva ante las cámaras. "Si está hecha polvo ¿qué hago? Me molestó que salieran esas imágenes de la casa. Sí, bueno, eso sí me molestó un poco, pero sin más, porque luego hacéis clickbait de me molestó, ¿qué tal? Y estoy del clickbait un poco hasta las narices. De hecho, cuando vengo aquí a veces no digo nada, es que ni hablo, porque con los clickbaits es imposible poder charlar con vosotros" ha explicado con sinceridad, dejando en el aire cómo está su corazón.