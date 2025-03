El calvario de Josh Cavallo: declaró su homosexualidad en 2021 y sigue recibiendo amenazas de muerte a diario

El futbolista australiano Josh Cavallo ha sido el último invitado al 'podcast' de FIFPRO Footballers Unfiltered, presentado por el exportero británico Joe Hart. Cavallo es conocido porque es de los pocos futbolistas profesionales que han hablado abiertamente de su homosexualidad. Lo hizo en 2021, cuando tenía 21 años. En el 'podcast', el deportista afirmó lo siguiente: “Llegué a un punto en mi vida en el que quería vivir con autenticidad; me sentía bastante estancado y eso afectó mucho mi salud mental. En retrospectiva, fue la mejor decisión que he tomado”.

Estamos en 2025 y han sucedido muchas cosas desde entonces, agregó, “estoy orgulloso de mí mismo, de la gente que me rodea, de mi red de apoyo y de cómo hemos conectado y cambiado las cosas en el fútbol, pero también debemos ser conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer”. Tanto queda por recorrer, que Cavallo reconoció que sigue recibiendo “múltiples amenazas de muerte a diario”.

"De joven no tenía a nadie a quien admirar", dijo Cavallo sobre la falta de jugadores abiertamente homosexuales. "Y esa es una bandera que quiero representar para la generación más joven, para que la próxima generación diga: 'Es posible, no importa lo que hagas, lo que ames, se trata de tu talento, y podemos lograrlo'. Creo que soy la prueba viviente de ello en el fútbol”. El futbolista australiano habló del apoyo que ha recibido de compañeros y rivales: "Me alegra poder pisar el campo ahora y ser quien soy. En la A-League, donde compite Australia, no me he encontrado con nadie que lo use de forma negativa”.

Largo camino

El presentador del 'podcast', Joe Hart, reconoció que "el fútbol masculino aún tiene un largo camino por recorrer para que todos se sientan realmente incluidos y representados en este deporte".El 75 veces internacional con Inglaterra señaló: "Llevo mucho tiempo en el mundo del fútbol. Las conversaciones sobre sexualidad, la presencia de jugadores homosexuales en el vestuario, siempre han sido un tema candente, algo que los medios parecían impulsar mucho más que los jugadores, para ser sincero, pero parecía que siempre estaba ahí".

"Sentí un gran alivio cuando [Josh] dio un paso al frente en 2021 y fue sincero”, añadió Hart, que también quiso remarcar que "ahora, al mirar los vestuarios, hacia el final de mi carrera, tuve la suerte de darme cuenta de que ser uno mismo y ser honesto era algo muy empoderador".