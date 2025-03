Berto Romero se niega a responder las 'Preguntas Clásicas' en el centenario de 'La Revuelta': "Me he hecho mayor"

Hace ya más de seis meses que David Broncano y su equipo aterrizaron en La 1 con 'La Revuelta'. Un formato que ya había conseguido triunfar en Movistar+, pero que generaba más dudas que certezas en su traslado a la televisión pública. Con una emisión diaria de lunes a jueves -a excepción de algunas fechas señaladas-, el programa de TVE cumplió este jueves su episodio centenario. Para celebrar este hito, contaron con uno de los invitados habituales de su época como 'La Resistencia' y que ya pasó por la apuesta del ente público el pasado 10 de octubre.

Uno de los momentos más socorridos de cada episodio de 'La Revuelta' son las conocidas como 'Preguntas Clásicas', en las que los invitados deben responder sobre su patrimonio y su actividad sexual en el último mes. O, como dijo ayer Berto Romero, "las preguntas que hace el tonto del pueblo". Sobre los datos económicos de su cuenta bancaria, le espetó a Broncano un clarividente "Si no te he contestado en diez veces que he venido... ¿Por qué lo voy a hacer hoy?". En cuanto a las relaciones de pareja, sacó su lado filosófico y aseguró que "me he dado cuenta de que me he hecho mayor porque hablar de esto ya no me gusta", esquivando también la pregunta.

Con una temática muy parecida, otro de los debates que tuvieron lugar en el centenario programa fue la masturbación junto a la pareja. Mientras que Berto Romero aseguró que "a mí eso no me gusta", los colaboradores del programa sacaron a relucir algunas de las excusas más socorridas en estos casos. Uno de los más claros en este tema fue Grison, que aseguró que "yo dije que era el perro, que se estaba rascando", para intentar eludir una riña de pareja debido a este incómodo momento. Felicitado por el invitado con un "bien pensado", el músico no tardó en apostillar que hubiera sido buena idea "si tuviéramos perro", provocando las carcajadas del público.

La Revuelta

El programa dirigido por David Broncano llegó a La 1 el pasado 9 de septiembre, en medio de una intensa polémica sobre la necesidad de que la televisión pública contase con este tipo de programas. Durante los primeros meses, la emisión desde el Teatro Príncipe Gran Vía fue la clara dominadora de su franja horaria, aunque en las últimas semanas se ha visto doblegada por 'El Hormiguero', aunque siempre por encima del 10% de 'share'. El formato que sigue el programa es idéntico al de 'La Resistencia', que se emitió entre 2018 y 2024 en Movistar+, acumulando más de un millar de episodios.