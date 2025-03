Boda en La Isla de las Tentaciones

El amor ha triunfado y sorprendido en el último debate de la octava edición de "La isla de las tentaciones". Ante la sorpresa de todos los que estaban en el plató, Tadeo aparecía con un ramo de flores y un anillo. Y se desataba entonces una emoción irrefrenable.

La presentadora, Sandra Barneda, anunciaba lo que iba a pasar pero creando expectación: "Está a punto de cambiar para siempre la historia de una de las parejas". Y, después, frente a la hoguera del plató, Tadeo se arrodilló y le dijo a Sthefany que quería "tener el honor" de formar parte de su vida para siempre.

Tadeo lanzó después la gran pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?". Y la respuesta no se hizo esperar, aunque no fue un sí. Sthefany fue mucho más contundente y respondió con un "te amo". Y después de un apasionado beso entre ambos, no hay dudas de que hay boda a la vista.

Tadeo le decía también a Sthefany que "quizá no he sido tu primer amor, pero me gusta ser el último". Ojalá que así sea y sean muy felices.

Datos de audiencia

Ya sea por la petición de matrimonio en directo, o por las diferentes confesiones que han ido surgiendo en el plató a lo largo del programa (como que Álvaro desvelaba que ha roto su ralación con Mayeli porque le ha sido infiel), "El Debate Final de las Tentaciones (parte 2)" fue este miércoles por la noche líder de audiencia en su franja con un 16,8% y una media de 1,1 millón de espectadores.

Además, la cuota entre jóvenes de 25 a 43 años ha sido superior al 35%.