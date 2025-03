Lia Kali pone en su sitio a Broncano: “Pablo Motos vino antes de la entrevista y me dio calma. Tú no”

Aunque el suflé de la ‘pelea’ entre El Hormiguero y La Revuelta parece que ha bajado un poco en los últimos tiempos, siempre que, de algún modo, se compara a los dos programas (o a sus presentadores) hay cierto morbo. Y eso es lo que pasó ayer en el espacio de RTVE con la entrevista a la cantante Lia Kali.

Sin saber por dónde le iba a salir, y después de que la artista dijera que no le gustaban nada las entrevistas y que la que más le acojonaba era esa, “porque no hay nada peor que ir a una entrevista y que no sepas qué va a pasar”, Broncano le preguntó que dónde había estado últimamente.

En El Homiguero, respondió la cantante, y, por cierto, “Motos vino a saludarme antes de hacer la entrevista y me dio calma. Tú no”. Tras un momento de silencio, el presentador de La Revuelta reconoció que es habitual que su ‘contrincante televisivo’ haga eso, y que incluso le fue a saludar a él cuando fue como invitado al programa de Antena 3. Entonces, Ricardo Castella volvió a hacer una broma con el hecho de que Broncano siempre llegue muy justo al programa: “Es que un rato antes de empezar el programa, Pablo Motos está”.

La horrible experiencia de Lia Kali en una Unidad de Crisis Adolescente

Lia Kali, como señalan en la web oficial de la televisión pública, “es una de las artistas del momento en el denominado ‘género urbano’, una de las voces femeninas más importantes de su generación, y por eso son tantos los nombres relevantes del panorama musical que han querido contar con su talento en sus canciones. Visitó La Revuelta para presentar su segundo disco, Kaelis, con actuación incluida como aperitivo del lanzamiento, este viernes 21 de marzo”.

Julia Isern, que es el nombre real de la artista, nació en 1997 en Barcelona, hija de madre escritora y padre baterista, “lo que fomentó su creatividad y su pasión por el arte desde muy pequeña”, destacan en RTVE.

Con apenas 14 años fue ingresada durante una semana en una Unidad de Crisis Adolescente (UCA), un centro psiquiátrico donde la artista ha denunciado haber sufrido un trato denigrante y cuya experiencia plasmaría “en la rabiosa y desgarradora segunda pista de su primer disco”.

Poco después encontraría su refugio en la música y con 16 años ya recorría en bicicleta las jams de Barcelona, codeándose con artistas de la escena, empapándose de soul, rap, reggae y jazz y llevando a cabo un tributo a Amy Winehouse.