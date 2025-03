José María Almoguera reacciona al cambio radical de Paola Olmedo: la revista Lecturas desvela su nueva cara

Paola Olmedo muestra su nueva imagen. La expareja de José María Almoguera protagoniza la portada de la revista Lecturas exhibiendo su "radical cambio".

La exnuera de Carmen Borrego confiesa en la publicación que no se esperaba que el cambio fuera de tanta envergadura. "Mi madre no le reconoció, ni yo me reconozco", asegura a la revista.

Eso sí, su rostro aún está inflamado como consecuencia de la operación maxilofacial, es decir una cirugía mandibular.

El motivo médico de la operación de Paola Olmedo

En este sentido, cabe recordar que la periodista Esmeralda Delgado desveló en Telecinco que la razón de su cirugía no respondía a "un motivo estético, sino médico". "Si no se sometía a esta operación, tenía riesgo de perder la audición", contaba la periodista en Telecinco. Olmedo tenía desviada la mandíbula, lo que le generaba problemas en el paladar, digestivos, en el oído y demás.

Además, se trataba de una operación que la expareja de José María Almoguera llevaba esperando desde hace años, pero debido a la maternidad, Paola Olmedo retrasó la operación.

Paola Olmedo en la portada de la revista. / Lecturas

Reacción de Almoguera al cambio de Paola Olmedo: "Está muy guapa"

"El cambio es muy grande. Le ha cambiado mucho la cara y no sé si la reconocería por la calle", ha expresado José María Almoguera tras ver la nueva cara de Paola Olmedo. "Me alegro de que haya quedado bien. Está muy guapa y poco a poco te irás acostumbrando, los cambios a veces cuestan", ha argumentado su expareja José María Almoguera, nieto de María Teresa Campos.