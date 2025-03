Jesús Calleja responde a Javi Poves: “Debatir con un terraplanista es como querer jugar una partida al ajedrez con una paloma”

El exjugador de fútbol, actual entrenador y, sobre todo, orgulloso terraplanista Javi Poves, señaló en El Partidazo de Cope (donde está teniendo muchos minutos de fama últimamente) que el viaje al espacio de Jesús Calleja fue un montaje. “Cualquier persona que se haya dedicado al mundo audiovisual vio el tongazo a los dos segundos. Pura edición por todos los lados, la nave se estampó contra el suelo y salen de ahí como si se estuvieran tomando el café en una cafetería, la nave no tiene nada de polvo, la imágenes se nota que están editadas. Pero bueno, entiendo que le ha salido económico a Calleja”.

Y Jesús Calleja le ha respondido a través de X. El aventurero ha apuntado que “todo para ellos son conspiraciones y cosas raras, menos cogerte un libro, estudiar, entenderlo o hablar con un científico y debatir, cualquier cosa”.

Ahí ha introducido el vídeo de Calleja en la entrevista de la Cope y después ha manifestado: “A ver, ya se dijo hace tiempo que debatir con esta gente es como jugar al ajedrez contra una paloma. Tú estás desarrollando una jugada, mientras la paloma se sube, tira las piezas y se caga en el tablero. Aun así, esta noche le daré la réplica oportuna en El Partidazo de Cope, porque un terraplanista, que además es conspiranoico, no deja de tener un pensamiento simplista: lo que no entiendo o no lo veo, no existe. Pues haber estudiado. Y, ciertamente, a mí me parecen divertidos, y siempre es una oportunidad para hablar de ciencia, pero de ciencia de la de verdad”.

El primer español, no astronauta profesional, que llega al espacio

Jesús Calleja culminó el martes, 25 de febrero, su primer vuelo espacial con éxito a bordo del cohete New Shepard de la empresa Blue Origin. De este modo, el leonés se convirtió en el tercer español en viajar al espacio, tras Miguel López-Alegría y Pedro Duque, y en el primero que lo hace sin tratarse de un astronauta profesional.

La nave en la que Calleja viajó al espacio, en la que iban otros cinco tripulantes además de Calleja (entre ellos, la emprendedora y física Elaine Chia Hyde, el inversor Lane Bess, el emprendedor Tushar Shah y el doctor Richard Scott), aceleró en unos segundos hasta los 3.750 km/h, una velocidad superior a la de una bala.

El módulo propulsor del cohete New Shepard se separó para la elevación de la cápsula hasta más de 100 kilómetros sobre la superficie terrestre.