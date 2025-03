Sale a la luz la conversación de WhatsApp entre Anita y Manuel tras el final de 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' sigue dando que hablar. Anoche Telecinco emitió la primera parte del debate final, con Manuel, Montoya y Anita conectados desde 'La isla de las tentaciones'.

Horas antes, Manuel y Montoya se habían reconciliado tras una sincera conversación noctura, pero la gala de anoche parece haber dado un vuelco más a su relación.

'La isla de las tentaciones' desveló las conversaciones de WhatsApp entre Anita y Manuel a finales de 2024, es decir, tras la hoguera final en la que Montoya se fue solo, Anita decidió irse con Manuel, pero Manuel opta por irse sola.

Hasta el momento, Anita había defendido que tras su aventura en la isla no había querido continuar la relación con Manuel, pero pocos habían creído su versión. Hasta ahora.

El programa ha compartido las conversaciones de WhatsApp entre ambos e incluso así Manuel seguía negando los hechos, pero Sandra Barneda le paró los pies: "Oye, Manuel, esta noche me has dicho que nunca has estado enamorada de Anita y acabo de leer 'Te amo' dos veces". Estas son las conversaciones:

Mensajes de Manuel a Anita

—Ana para mí eres a día de hoy mi prioridad.

—Me vas a reventar, Ana

—Tú eres mi karma

—Te amo lo sabes

—No quiero a ninguna tía

—Solo a Anita Williams

—Te amo

—Por qué no me dices lo mismo?

—No me quiere ni un poquito?

Mensajes de Anita a Manuel

—Yo no quiero que te enganches de mí porque ahora mismo estoy en una situación de mi vida en la que no puedo quererte con la misma intensidad que me quieres tú a mí.

—Te tengo mucho cariño, me lo paso muy bien contigo, pero necesito ahora mismo estar tranquila

—No quiero hacerte perder el tiempo

La reconciliación entre Montoya y Anita, cada vez más cerca

Tras salir a la luz los mensajes entre Anita y Manuel, Anita sintió alivio al demostrar que estaba diciendo la verdad, pese a que muchos de los espectadores creyeran que estaba mintiendo, y rompió a llorar. La prueba de fuego también hizo abrir los ojos a Montoya, quien se fundió en un abrazo con Anita y celebró que a Manuel se le cayera la "careta".