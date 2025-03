Joaquín Prat abandona 'Vamos a ver' tras un tenso enfrentamiento con Lequio

El desarrollo de Supervivientes llena mucho tiempo en los programas de Telecinco, que debaten sobre todo lo que sucede. Sin embargo, en 'Vamos a ver' se vivió un tenso enfrentamiento entre el presentador, Joaquín Prat y Lequio que acabó con el primero abandonando el programa. Los colaboradores estaban hablando de Terelu y su negativa a participar en las pruebas, debido a las consecuencias del cáncer que sufrió. Un tema muy sensible para Lequio, que se caldeó según hablaba el presentador. "¿Tú crees que yo sé algo de cáncer o no?", dijo el conde, mientras que Joaquín Prat señaló que "no vamos a jugar a los médicos ni a los diagnósticos", unas palabras que enervaron aún más a Lequio.

Joaquín trató de calmarlo afirmando que "nadie pone en duda lo que tú has vivido, tampoco lo hacemos con Terelu" y el conde le dijo que "yo hablo de amigas que han tenido lo io mismo", y añadió que "lo que creo es que (Terelu) es un penco que no ha hecho un movimiento en su vida y eso es el motivo por el que no puede hacer un esfuerzo, no por el tema del cáncer". Tras esta discusión pusieron un vídeo, pero al regresar, Joaquín Prat ya no estaba en plató, dejando a Adriana Dorronsoro al frente del programa.

Joaquín Prat

Joaquín Prat es el hijo del legendario presentador con su mismo nombre, famoso por su trabajo en 'El Precio Justo' durante su tiempo en Televisión Española, así como por otros numerosos programas de televisión. Su carrera profesional ha seguido un camino similar al de su padre. Inició su carrera en la Cadena SER con Iñaki Gabilondo en 'Hoy por hoy', pero no fue hasta su transición a la televisión que alcanzó mayor notoriedad. Comenzó en las cadenas de Localia, pertenecientes al mismo grupo que la Cadena SER, y más tarde en Cuatro, donde co-presentó 'Visto y oído' junto a Raquel Sánchez Silva.

Su despegue llegó al unirse a Ana Rosa Quintana en 'El Programa de Ana Rosa', reemplazando a Óscar Martínez. Además de trabajar en este programa, ha conducido especiales navideños en Telecinco y fue el presentador del reality 'Campamento de verano'. Prat regresó a Cuatro para liderar 'Cuatro al día', pero eventualmente volvió a Telecinco, donde presentó '¡Viva la fiesta!', luego 'Ya es mediodía' y ahora está a cargo de 'Vamos a ver' y 'Dinastías'".