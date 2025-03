'Ni que fuéramos Shhh' destapa nuevas conversaciones entre dos concursantes de 'La isla de las tentaciones'

Pese a que todavía queda un programa, el de este miércoles, la octava edición de 'La isla de las tentaciones' está ya practicamente terminada. Con los solteros y las parejas de regreso ya desde República Dominicana, el programa intenta estirar el chicle con nuevos debates o reposiciones, aunque sin opacar a 'Supervivientes', la apuesta de Mediaset para la primavera. Otro de los canales donde no se olvidan del 'reality' amoroso es Canal Quickie, donde desde 'Ni que fuéramos Shhh' siguen desvelando informaciones exclusivas de lo ocurrido antes, durante y después del paso por la isla.

Esta semana ya han sido dos las veces que los colaboradores de lo que otrora se conoció como 'Sálvame' han destapado conversaciones privadas de Anita y Manuel, dos de los grandes protagonistas de 'La isla de las tentaciones' y compañeros de aventura también en 'Supervivientes'. Ambos tienen en común una relación de tonteo e intimidades en la isla, que dejó como efecto secundario la ya inolvidable secuencia de Montoya por la playa mientras Sandra Barneda soltó uno de los memes del año: "¡Montoya, por favor!". Sin embargo, los que parecían no preocuparse por el utrerano eran los otros dos protagonistas de este trío mal avenido.

Según han revelado hoy en el programa de Canal Quickie, ambos habrían quedado fuera de 'La isla de las tentaciones' y Manuel habría regalado los pasajes de tren a su compañera. Así se intuye del mensaje que Anita le dedicaba en un WhatsApp, donde decía que "nunca me había hecho tanta ilusión recibir un billete de tren". Además, la que fuera pareja de Montoya antes de llegar al 'reality' le aseguraba a Manuel que "no necesito a nada ni a nadie", a la vez que le lanzaba una advertencia: "La persona que esté a mi lado me tiene que sumar, porque en el momento que no lo haga, chao".

'Supervivientes' es un programa estrenado en el año 2000 por Telecinco, en el que se apuesta por el formato de 'reality de aventuras'. Después de apenas dos ediciones, este formato pasó a manos de su rival Antena 3, donde se emitió con el nombre de 'La isla de los famoSOS', con resultados de audiencia muy similares por encima del 20% de 'share'. El cambio duró otras dos ediciones, siendo emitido por Telecinco nuevamente desde 2005 hasta la actualidad. Para la presente edición, Mediaset ha contado con participantes conocidos por el gran público como Álvaro Muñoz-Escassi, Almácor, Pelayo Díaz, Terelu Campos o José Carlos Montoya.