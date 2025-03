Aitana anuncia un nuevo concierto en Barcelona para julio

Aitana está de moda. Por su música, por supuesto. Pero también por su documental 'Metamorfosis', recientemente estrenado en Netflix. Por los muchos novios que a diario le sacan las revistas del corazón (ella misma se ríe de esto en dicho documental). Y por el despido de su manager, Nuria Andreu, cuatro días antes del estreno. Seguramente, ella quiera centrarse únicamente en su música. Por todo ello, la catalana acaba de anunciar a través de Instagram una nueva fecha en la que dará un concierto en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Con estas palabras lo ha anunciado la extriunfita: “Bienvenidxs a mi nueva era: METAMORFOSIS SEASON. Para mí esto es un sueño, cantar en casa y en un estadio así. Estoy muuuuuuuy emocionada. Preventa Santander: del 24 al 26 de marzo a las 10h. De 10h-12h preventa exclusiva para los clientes que tengan la tarjeta Aitana (solo el primer día, el 24). A partir de las 12h preventa para el resto de clientes Santander @santander_smusic. Venta general: a partir del 27 de marzo a las 12h. Quiero que sepáis que mi equipo y yo seguimos trabajando para que los conciertos de Madrid puedan llevarse a cabo con normalidad en las fechas previstas. Os quiero mucho”. El concierto será el 19 de julio de 2025.

¿Qué pasa con el Bernabéu?

De momento, parece que Aitana no va a seguir los pasos de Lola Índigo, que, recientemente, anunció que cambiaba de lugar el concierto que iba a dar en el Santiago Bernabéu. Será el mismo día y a la misma hora, pero en el Metropolitano. En una entrevista para El Vocero, Aitana fue cuestionada por este extremo y apuntó: “Sí, los míos se mantienen de momento. No puedo decir mucho más, porque hay cosas legales, pero no he hecho ningún cambio”.

En la web de Aitana hay una información relevante sobre dichos conciertos. En concreto, indican que, “si deseas mantener las entradas ya compradas, no tienes que hacer nada. Recuerda que las entradas compradas para el día 28 de diciembre de 2024 corresponderán a las entradas del día 27 de junio de 2025, y las compradas para el día 29 de diciembre de 2024 corresponderán con las entradas del día 28 de junio de 2025”. Si no puedes asistir al concierto de Aitana en el Bernabéu en las nuevas fechas, te recuerdan que las entradas no son nominativas, por lo que podrán ser usadas por un familiar o amigo si así lo decides.