Tamara Falcó sorprende al teñirse el pelo de otro color: "Nunca me atrevía"

Tamara Falcó marca tendencia y es una de las famosas con más estilo de España. En esta ocasión, la hija de Isabel Preysler ha sorprendido con un nuevo cambio de look. Se ha teñido el pelo de otro color. "Siempre tonteaba con la idea de volver a mi color de pequeña, pero nunca me atrevía", ha confesado a través de sus redes sociales. Y, por fin, se ha atrevido. ¿Se ha pasado al rubio? No, tan lejos no ha llegado. Ha vuelto al color de su niñez, un marrón chocolate. "Por fin lo he hecho con el tono Dark Coffee y me encanta lo natural y bonito que ha quedado", ha revelado, mostrando en un vídeo el proceso de transformación.

Aunque se ha cambiado el tono, la aristócrata ha mantenido el mismo corte de pelo que tanto le favorece. Se trata de un corte blunt bob, una melena corta justo por debajo de la mandíbula y sin capas. "Tamara Falcó quiso naturalizar su melena y obtener su tono de niña... Y lo conseguimos, gracias al talento del equipo de Anara y al color touch by Wella sin amoniaco para potenciar el brillo y conseguir un tono sin rojos ni anaranjados. Dark Coffe será el nuevo tono que Tami lucirá esta próxima temporada", explica la peluquera que se ha encargado de cambiar el look a la mujer de Íñigo Onieva. Será el nuevo color de pelo de Tamará Falcó para esta primavera y seguramente el de muchas españolas que imitan sus estilismos.

¿Crisis matrimonial?

El matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva vuelve a estar en el punto de mira después de que la revista "Diez Minutos" haya publicado unas imágenes del empresario disfrutando de la noche madrileña junto a un amigo y dos chicas con los que cenó en el reservado de un conocido restaurante de la capital. Una salida sin la marquesa de Griñón en la que se le ha visto de lo más sonriente y relajado, que ha desatado los rumores de crisis en la pareja, puesto que el joven había aparcado su vida nocturna tras su boda con la hija de Isabel Preysler el 8 de julio de 2023.

Mientras la 'reina de corazones' -a la que no se ve en público desde hace meses- ha reaccionado a las informaciones sobre la pareja de una manera sorprendente, dejando de seguir en redes sociales a su yerno, la madre de Íñigo, Carolina Molas, ha asegurado que la pareja está "de maravilla" y nada hay de cierto en su supuesto distanciamiento. Y ahora ha sido la propia Tamara la que ha dejado claro que siguen tan felices y unidos como el primer día arropando a su marido en día muy especial para él. Después de meses preparándose físicamente con exigentes entrenamientos, el dueño de "Casa Salesas" ha participado en su primer Ironman en Campeche, México.