Esto opina Mario Casas sobre que su cuñado, Álvaro Muñoz Escassi, participe en Supervivientes

En los últimos tiempos, la familia Casas reparte los titulares entre los que se refieren a sus trabajos en el cine y aquellos que tienen que ver con su vida privada. Y eso que no son personas que lo muestren todo. Lo que no es óbice para que les sigan preguntando. Eso es lo que le ha pasado a Mario Casas, cuando le han cuestionado acerca de la participación de su cuñado, Álvaro Muñoz Escassi en Supervivientes. Esta vez ha sido Mario el que ha hablado, pero antes de comenzar el concurso lo hizo el protagonista. Álvaro Muñoz Escassi acudió a 'De Viernes' donde habló y se sinceró acerca de su nueva relación amorosa con la hermana de Mario Casas y cómo se encontraba ante su participación en Supervivientes 2025.

De hecho, no es la primera vez que el exjinete forma parte de un programa de estas características, ya en 2009 fue parte del casting del reality de supervivencia. Sin embargo, tras una aparatosa caída, se vio obligado a abandonar: "Tengo la espinita clavada, me fui muy triste cuando tuve que abandonar. Estuve como once semanas, fue trágico para mí" comentó emocionando Escassi, recordando su paso por el espacio de Mediaset. Asimismo, el exjinete confesó que afronta la aventura de un modo muy diferente que, en 2009, ya que tras 16 años no solo no tiene la misma edad, sino que su mentalidad respecto al concurso ha cambiado: "Ahora me lo tomaría con más calma. Como soy un poco hiperactivo, siempre quería hacerlo todo” añadiendo “ya sé a lo que voy”.

“Que gane, ¿no?”

¿Y qué ha dicho Mario Casas sobre su cuñado? En la web de Telecinco recogen unas declaraciones realizadas por el actor a Europa Press en el Festival de Málaga, al que acudió a presentar la película Molt lluny de Gerard Oms. Le preguntaron si estaba siguiendo el reality en el que participa el novio de su hermana Sheila Casas. "No tengo tiempo a nada. Tengo tiempo a esto, a currar. Ahora mismo estaba haciendo una película hasta hace dos días. He venido corriendo, estoy con poco tiempo", contestó entonces el actor, ante lo que el periodista insistía: "Pero que gane, ¿no?".

"Que gane, claro, sí", respondió el protagonista de 'A tres metros sobre el cielo', dejando claro que, aunque no esté siguiendo el paso de su cuñado por el concurso, si tiene que apostar por un ganador lo escoge a él. A