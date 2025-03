No es un secreto, que Jessica Bueno y su ex pareja, Jota Peleteiro, no mantienen una buena relación. Desde su divorcio hace poco más de tres años, las acusaciones de la modelo al ex futbolista han sido continuas, este, por el contrario, se ha mantenido alejado de los focos y vive junto a su mujer en Arabia Saudí.

¿Qué opina Jessica Bueno de la intención de Jota Peleteiro de convertir a sus hijos al islam? / Instagram

Asimismo, en su participación en Gran Hermano VIP (2023) y en su paso por los platós de ¡DeViernes! relató la complicada relación de más de diez años que mantuvo con Peleteiro. Y es que, este sorprendía a todos debido a su cambio de fé (conversión al islam) y costumbres como de su cultura, mudándose a oriente con su nueva mujer, Ajla Peleteiro, con la que comparten una hija de pocos meses.

¿Qué opina Jessica Bueno de la intención de Jota Peleteiro de convertir a sus hijos al islam? / Instagram

De hecho, los tres hijos que comparte con Jessica han pasado estas últimas semanas con él, y han podido conocer a su nueva hermanita y visitar zoos, centros comerciales, parques de atracciones e incluso un show de lucha libre profesional. Algo, con lo que la modelo no debe de estar muy de acuerdo, según han confirmado fuentes cercanas a Bueno, ya que en España no paga la manutención de los pequeños y no se hace cargo de ellos de ningún tipo.

Los niños han podido disfrutar de unos días relajados y divertidos con su padre, en los que le ha mostrado los lujos entre los que vive. No obstante, también ha aprovechado la ocasión para mostrar a los pequeños una de las partes culturales y religiosas del islam: el Ramadán. Según el calendario lunar islámico, El Ramadán es el noveno mes del año, en el que” se conmemora el momento en el que Alá reveló el Corán al profeta Mahoma” (conocida como ‘La noche del destino’). A lo largo de esos veintiocho días, los fieles no pueden beber alcohol, ni fumar, comer (durante determinadas horas), mantener relaciones sexuales, fumar o tener comportamientos violentos.

“Que decidan mis hijos cuando sean mayores”

Sin embargo, en pocas semanas, Jessica Bueno y Jota Peleteiro se tendrán que volver a ver las caras en juzgado con motivo de la manutención de sus hijos. La modelo fue preguntada, recientemente, por los micrófonos de Europa Press y Gtresonline acerca de las nuevas tradiciones, costumbres y vida que lleva su ex pareja, a lo que ella contestó: “Al final todo el mundo se retracta por sus actos..” añadiendo que “le sorprendía mucho la actitud del ex futbolista ya que había estado un año entero acudiendo a catequesis para poder bautizarse, hacer la comunión y confirmarse”.

La modelo quiso zanjar la polémica diciendo que “serán sus hijos quienes decidan cuando sean mayores”, y es que es sabido que Jessica es una joven muy devota y creyente y este cambio sorpresivo y radical de Jota le ha sorprendido para mal.