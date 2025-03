Montoya y Manuel se reconcilian entre llantos en Supervivientes

Llega el perdón a 'Supervivientes'. Tras la tormenta entre Montoya y Manuel por Anita Williams en 'La isla de las tentaciones', llega la calma a Isla Paraíso.

Tras la ruptura con Anita Williams en 'La isla de las tentaciones', Montoya se lanzaba desde el helicóptero para comenzar su aventura en 'Supervivientes' con el propósito de pasar página. “Honduras me va a terminar de curar, lo que he vivido no está en los escritos y las penas se curan bailando”, dijo antes de saltar al agua.

Lo que no esperaba Montoya es que durante sus primeros días de concurso se encontraría viviendo a solas en una isla con su expareja, Anita Williams, y con su amante en el anterior reality show, Manuel.

La dosis de realidad llegó nada más pisar tierra firme al reecontrarse con Anita Williams. Después, fue el turno de la llegada de Manuel y ambos se enzarzaron en una desordenada discusión tirándose los trastos a la cabeza.

Sin embargo, tras varios días de convivencia, Montoya y Manuel han decidido enterrar el hacha de guerra y hacer las paces. Mientras Anita Williams dormía sobre la arena, Montoya y Manuel han acercado posturas en una sincera conversación nocturna.

Montoya se emociona en Supervivientes / Telecinco

Perdón entre Montoya y Manuel

"Yo no vengo a ser tu enemigo ni a hacerte daño ni a que tú lo pases malamente", le ha dicho Manuel a Montoya. "Si dieras marcha atrás fuera del programa, no habría tenido ningún tipo de acercamiento con ella sabiendo el daño que te ha hecho", expresaba.

"Si no lo hubieras hecho, yo no estaría así (...) Yo hubiera perdonado, yo también consecuente, yo también la cagué", ha reconocido Montoya sobre su paso en 'La isla de las tentaciones'. "Y también me siento mal, pero ella nunca lo ha llegado a hacer. Nunca se ha sentido mal, tío. Y es muy duro", lamentaba Montoya entre sollozos explicando que nadie elige de quién se enamora.

"Yo no te veo bien y yo no estoy a gusto", confesaba Manuel. "Si hay algún momento en el que tú hayas visto que yo te he faltado el respeto o que yo te he vacilado más de la cuenta, yo te pido perdón", se disculpaba Manuel.

Manuel. / Supervivientes

Manuel a Montoya: "Te voy a ayudar en todo lo que pueda"

"Ha sido darle a unos cuernos y a un dolor que tenía muy grande un humor. Yo te voy a ayudar en todo lo que pueda", se excusaba Montoya sobre sus insultos de "gambita". "Quiero que vaya bien todo (...) Que esto es un sueño para todo el mundo, pero si estoy así no voy a disfrutarlo y no voy a ser yo", razonaba Montoya.

Tras la conversación, Montoya y Manuel se han fundido en un abrazo antes de irse a dormir para comenzar una nueva etapa en Supervivientes tras su paso por 'La isla de las tentaciones'.