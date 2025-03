María Jesús Montero defiende a ultranza el acento andaluz en 'Lo de Évole': "No se atreven"

Aunque se trata de un tema que ha estado en boca de mucha gente a lo largo de la milenaria historia de España, la polarización de los últimos años también ha afectado al respeto hacia los acentos y lenguas de todo el país. Más allá del desprecio a las lenguas co-oficiales de algunos territorios, incluso se ha popularizado (aún más) la burla sobre los diferentes dialectos del español. Como siempre ha ocurrido a lo largo de su historia, el andaluz brilla con luz propia al sur de Despeñaperros, mientras que al norte sigue siendo motivo de queja lo que aluden es un uso incorrecto del idioma.

Este pasado domingo, María Jesús Montero visitó 'Lo de Évole'. Además de responder unas cuantas cuestiones sobre política general y sobre los escándalos del PSOE, la actual ministra de Hacienda también tuvo tiempo para hacer una defensa a ultranza del deje andaluz. "Lo que me da más rabia de todo eso es que se crea que alguien, solo por hablar en andaluz, es más inculto", remarcaba la represnetante socialista. Preguntada sobre si alguna vez le han aconsejado ocultar su acento, Montero era tajante y destacaba que "no se atreven". Además, tras ver una imitación de Esperanza Aguirre, se resignó a decir que "no es la primera vez que tiene comentarios deplorables y muy negativos" hacia su región.

En un ámbito mucho más político, María Jesús Montero puso en valor los cambios de Bildu en los últimos años, asegurando que "se ha reconvertido como ningún otro partido", a lo que sumó que "es un partido que ha aprendido lo que significa estar en democracia". Siguiendo con su balance sobre los partidos independentistas, se refirió a Carles Puigdemont como "una persona muy convencida de sus ideas", confirmando además que preferiría "sin duda" que el ex-mandatario catalán estuviese ya en su residencia de Girona poniendo de esta manera fin "a un capítulo tan triste para Cataluña y el resto de España".

María Jesús Montero

La actual número dos del Gobierno de España nació en Sevilla el 4 de febrero de 1966. Antes de entrar en política como una de las referentes andaluzas del PSOE, se licenció en Medicina y Cirujía, centrando más adelante su carrera profesional en la gestión sanitaria. Este pasado le sirvió para ser nombrada consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía tras las elecciones de 2004, cargo que mantuvo durante casi una década. Con Susana Díaz como presidenta regional, se ocupó de la Consejería de Hacienda, rama en la que se mantuvo con su paso al Consejo de Ministros estatal tras la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy.