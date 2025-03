Emilia Pérez, la película estrella de Karla Sofía Gascón, llega a Movistar a finales de este mes

No sabemos qué hubiera pasado en los Oscar con la película 'Emilia Pérez', y una de sus protagonistas, Karla Sofía Gascón, si no hubieran salido a la luz los tuits de ésta. Quizá habría una actriz española con una estatuilla. Puede que 'Anora' no hubiera sido la gran triunfadora. Al menos, Gascón ha podido quitarse un poquito el enfado de encima con el premio que recibió por parte de la Unión de Actores y Actrices. Los desafortunadísimos comentarios de la actriz en la entonces llamada Twitter no quieren decir que la película no pueda ser excelente, con grandes interpretaciones, incluida la de Gascón y una buena dirección. Si eres de los que quieren comprobarlo, podrás hacerlo muy pronto en Movistar.

La plataforma ha anunciado el estreno de este filme que califican en Espacio M+ (T2) como “un narcomusical trans”. Aseguran que “estamos ante una de las películas más radicales y sublimes del año. Un capo del narcotráfico decide cumplir su sueño y transitar hasta ser una mujer. Selena Gómez, Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón protagonizan este musical de Jacques Audiard”. La fecha en la que podrás ver por fin Emilia Pérez en Movistar será el 28 de marzo.

Los grandes musicales de la historia

Con el estreno en Movistar Plus+ de Emilia Pérez a finales de este mes, apuntan desde la propia plataforma que “llega una colección de grandes musicales, un género que vuelve a estar de moda. La selección contiene títulos que abarcan desde la década de 1970 hasta la actualidad. Las películas se podrán ver bajo demanda y también a través del canal Musicales por M+ (dial 18), que incluirá estas películas emblemáticas en su parrilla del 27 de marzo al 27 de abril.

La selección incluye ganadores de Oscar como Emilia Pérez, musicales remake de otros musicales, historias de intriga, romance, traición, rivalidad y amistad, títulos que rompieron la taquilla y títulos que rompieron los esquemas al ritmo de 'ABBA', 'David Bowie' o 'Los Rodríguez'. Auténticas obras maestras y filmes de culto como 'Moulin Rouge', 'Los miserables', 'The Rocky Horror Picture Show', 'Jesucristo Superstar', 'Chicago', 'Grease', 'Hairspray', '¡Mamma Mia!' y 'Al otro lado de la cama', entre muchos.