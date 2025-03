La novena edición de La isla de las tentaciones ha sido viral, y ha batido récords de audiencia, convirtiendo al reality en uno de los activos más importantes de Mediaset. De hecho, tres cuartos de los protagonistas de esta última aventura en la República Dominicana se encuentran en otro de los grandes concursos de Telecinco, Supervivientes 2025.

¿Cuánto cobró Manuel la primera vez que fue a 'La isla de las tentaciones'? / YouTube

Manuel ‘manita relaja’ es uno de los últimos que ha llegado a Honduras, y que a lo largo del reality de supervivencia compartirá retos y pruebas con Montoya y Anita. No obstante, antes de partir a la aventura hondureña, Manuel ha pasado por el pódcast de Batmowli, donde se ha sincerado sobre cómo acabó yendo a La isla de las tentaciones y cuánto ha llegado a cobrar.

“Querían que fuera como tentador de la primera edición”

¿Qué es lo que llevó al gaditano a trabajar para Mediaset? Según ha contado en el pódcast, los responsables del casting contactaron con él para la primera temporada: "Yo estaba en el gimnasio y recibo un email de Cuarzo Producciones. Era un texto muy largo en el que me explicaban un poco en qué consistía el programa. Querían que fuera como tentador de la primera edición" comentaba, añadiendo que por aquel momento su pareja Lucía Sánchez no “se fiaba mucho de él, por la que le podría liar”. Por lo que declinaron la oferta.

Tras la emisión y éxito de la primera temporada, los responsables de Cuarzo Producciones volvieron a contactar con ellos. Lucía seguía reacia a ir, pese a que Manuel sí que estaba más interesado. Sin embargo, Manuel habló con la joven andaluza mostrándole la gran oportunidad no solo televisiva, si no económica a la que se exponían, accediendo finalmente Sánchez.

En un principio, los responsables del reality tenían prevista su entrada en la segunda temporada, pero a última hora les cambiaron para la tercera: "Tenían razón, la tercera edición fue la más vista de todas, más incluso que la primera" comentaba Manuel entre risas, añadiendo que ya era de sobra sabido cómo acabó la historia entre ellos dos.

“Me fui una semana antes porque tuve una hoguera de confrontación”

Además, Manuel explicó que el número de semanas que permanecen en la República Dominicana afectaba al dinero que percibían finalmente por su participación: "Tú fliparias, yo me fui una semana antes porque tuve una hoguera de confrontación. 760 euros cobré" revelaba, para más tarde concluir que "Reventé mi relación, me expuse a España entera, por 760 euros. Lo que pasa es que yo he ganado mucho dinero gracias a La isla de las tentaciones, no te voy a mentir. Estoy súper agradecido. He hecho muchísimas colaboraciones y llevo cinco años haciendo bolos".