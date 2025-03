David Cantero habla por primera vez tras su inesperada salida de Telecinco

Los últimos días no ha habido otro tema del que no se haya hablado: el despido inesperado de una de las caras más memorables y reconocidas de Informativos Telecinco, David Cantero. Algo que no sólo sorprendía a los telespectadores sino a los propios compañeros del presentador, que no se esperaban tal noticia.

Asimismo, la noticia ha causado un gran revuelo, viéndose David Cantero obligado a subir un vídeo explicativo a sus redes sociales: “Una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada, durilla, pero amable” comenzaba relatando en el post de Instagram. Tras esto, aclaraba que “tras ese dia, es un no parar de informaciones y especulaciones más o menos precisas en los medios, en las redes, de mensajes y comentarios entre los que me conocen más y menos, lo veo, lo escucho y lo leo con cierta distancia, como se se hablara de otra persona… es curioso” comentaba muy sorprendido por el gran revuelo y porque nunca llegó a despedirse de los espectadores, debido a su abrupto despido.

Sin embargo, no ha querido quedarse apenado o triste por la decisión, sino que le ha restado importancia a lo acontecido ya que él considera que “la vida sigue, el camino es largo, se pierde siempre en el horizonte y yo avanzo por él sereno y confiado, con la conciencia tranquila y la cabeza alta, con dignidad como mi pequeña Haru (su perrita)”. Tras esto, no ha querido realizar más comentarios sobre le tema y lo ha dado por zanjado.

“¡Ay cuanto te quiero melona!”

Cantero no ha querido desaprovechar la oportunidad, y ha compartido en su perfil de Instagram una foto con María Casado, su ‘media naranja’ televisiva. Ambos llevaban la misma ropa, algo que ha causado las risas entre ambos compañeros que han querido ponerle humor a la situación y mostrar que entre ellos no existe ningún tipo de enfrentamiento, rivalidad o molestar por la marcha de Cantero.

Además, el ex presentador de Informativos Telecinco compartía unas palabras que acompañaban a la foto: "El reencuentro con los compañeros del finde tras la tempestad y lo de ir vestido igual que María ha sido una preciosa casualidad… ¡Ay cuánto te quiero melona!" se podía leer en la publicación, a la que Casado respondía: “Señales… Separadas al nacer… Así todo el rato… Te quiero meloncete”.

¿Reajuste económico?

Son muchos los comentarios, rumores y bulos que se han extendido a través de las redes sociales en los últimos días. El despido sin precedentes de David Cantero, tras más de 15 años al servicio de Informativos Telecinco, ha avivado los rumores de “reajustes económicos” en ciertos departamentos de la cadena de Paolo Basile, según apunta el medio Poco Pasa TV.