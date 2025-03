En pleno auge por las series de misterio y suspense, que se entremezclan con el true crime, la plataforma de streaming de HBO Max ha apostado por una producción que se adentra en uno de los casos más mediáticos de la década. De hecho, se trata de uno de los casos que mayor atención ha captado, tanto entre el público, como entre los medios de comunicación. Caída de un ícono: P. Diddy narra, a través de cinco episodios (de unos 45-50 minutos cada uno), el principio y fin de uno de los raperos, productores y compositores más prolíficos de la estampa musical americana.

¿Quién es Diddy, Puff Diddy o Sean Diddy Combs?

Diddy, conocido en los últimos años como ‘Doctor Love’, es uno de los raperos más importantes y con más influencias en la música y cultura americana. Sus pinitos en la música se remontan a finales de 1980 principios de 1990, cuando su determinación, tenacidad y ambición por provocar un cambio, irrumpieron en el panorama musical estadounidense.

'Caída de un ícono: P. Diddy’: el documental que narra los "supuestos" abusos del cantante americano / HBO Max

Asimismo, productores, músicos, DJs o compositores quedaban asombrados con el talento de este joven y, sin duda, apostaban por aquello que él decía. Como no era de extrañar, todo lo que Diddy tocaba se convertía en oro, y a lo largo de la década de 1990 y 2000 fue el absoluto rey de la escena musical. Sin embargo, la polémica, los escándalos y su mal carácter le perseguían allí donde iba, y no era de extrañar que los titulares no solo celebraran su talento, sino que afeaba su comportamiento con las mujeres (normalmente violento y agresivo) y con su rivales (la sombra del asesinato y muerte del rapero Tupac le persigue).

Fue en 2024, cuando el FBI se presentó en su casa para su detención. Una habitación llena de aceite de bebe, salas con camas giratorias o documentos de extraña procedencia fue, entre otros, el tipo de elementos que se encontraron en su casa. Pero, ¿cómo había acabado Diddy investigado por el FBI? Poco tiempo antes, se había filtrado un vídeo en el que se veía como en los pasillos de un hotel de Londres apaleaba y propinaba una brutal paliza a su pareja de aquel entonces, Cassie. La joven lo denunció y contó los abusos a los que había estado sometida, y así empezaron a hablar más y más víctimas a lo largo del país, siendo desarchivados algunos casos de “supuestas” violaciones a menores.

Caida de un ícono: P. Diddy (2025): mucho más que un documental

A lo largo de los cinco episodios, conocemos testimonios reales de hombres y mujeres que sufrieron abusos, vejaciones y manipulaciones por parte del rapero Sean Diddy. Además, del testimonio de un antiguo amigo de la infancia que muestra cómo fueron los primeros años del rapero y el papel que jugó la figura de su padre.

'Caída de un ícono: P. Diddy’: el documental que narra los "supuestos" abusos del cantante americano / Cedida

Del mismo modo, el documental combina las entrevistas periodísticas con material exclusivo e inédito de las sentencias, vídeos, pruebas y fotos que se han presentado contra el ganador de tres premios Grammy. La producción muestra un debate de cómo el poder en la industria de la música y, en otras muchas, determina el destino y la carrera de una persona llevándola a lo más alto, para luego caer a los infiernos.