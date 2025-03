La pasada madrugada, el programa de Telecinco ¡DeViernes! recibió a la ex presentadora de televisión, Ivonne Reyes, que en los últimos años afronta una de las etapas más complicadas de su vida personal. De hecho, debido a las continuas demandas y periplos judiciales en los que se encuentra con Pepe Navarro, la venezolana se encuentra en una situación económica muy complicada, según han relatado los presentadores del espacio de Mediaset, Bea Archidona y Santi Acosta.

Yvonne Reyes a punto de abandonar su entrevista en ¡DeViernes! / Telecinco

Asimismo, Ivonne relató a lo largo de la entrevista la dura y complicada situación a la que se enfrenta llegando incluso a estar hospitalizada, además de mostrar su agradecimiento con el espacio por darle la oportunidad de contar en qué situación se encuentra su hijo y sus nuevos proyectos profesionales. Sin embargo, la ex presentadora se incomodó cuando le quisieron preguntar sobre Navarro y cómo se encuentra su situación él: "Vine a hablar de mí, de mi situación. Estoy agradecida de que me escuchen a mí por primera vez" comentó visiblemente molesta.

No obstante, los colaboradores del programa han insistido a la venezolana comentando que “hacía mucho que no la veían y que acudía a un plató de televisión”, por lo que preguntar sobre la sentencia de Pepe Navarro era algo obligatorio (sentencia que ella misma había compartido a través de sus redes sociales). Aún así, Reyes se mostró tajante y reafirmó su opinión y posición respecto al tema: "Con todos mis respetos, todos me perdonáis, pero no es el asunto que vine a tratar", zanjó la ex concursante de Gran Hermano VIP.

“Es lógico que te preguntemos porque tú has publicado la sentencia”

La tensión se palpaba en el ambiente, y la presentadora de ¡DeViernes!, Bea Archidona, cargó duramente contra la invitada: "Es lógico que te preguntemos porque tú has publicado la sentencia, es llamativo que lo saques a la palestra, la actualidad la habéis marcado vosotros, en este caso tú". Ivonne Reyes muy molesta respondió a la presentadora que “la publicó porque, con todo lo que había pasado, no se había detenido a pensar” añadiendo que “cuando se dictó la sentencia, ella no podía pasar por encima de la ley y, lamentablemente, no confía en esta”. Pese a que los colaboradores del programa insistieron con la sentencia que ella misma publicó, Reyes no quiso entrar.

“¡Si hay una más, me voy!”

La situación escaló a tal nivel, que la venezolana cortó la entrevista a la mitad para realizar una llamada. Tras esto, dejó claro que no volvería a responder ninguna pregunta relacionada con Pepe Navarro y, mucho menos, la sentencia. En el caso de que fuera preguntada por ella, abandonaría el plató. De este modo, tanto los presentadores como los colaboradores del espacio del viernes noche en Telecinco accedieron a sus condiciones, y continuaron la entrevista.