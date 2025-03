¿Tendrá el best seller ‘Tan poca vida’ (2025) adaptación cinematográfica?

En 2015, se publicaba la novela Tan poca vida, un libro que seguía la vida de cuatro hombres que se sobreponen a los éxitos y fracasos de la vida, mientras que aprenden, avanzan y crecen a lo largo de las páginas de la narración. Son numerosos los temas que trata, desde el valor de la amistad y la soledad hasta la condición humana y la depresión. Un ejemplar que irrumpió en la escena literaria para romper moldes y juicios y prejuicios de la sociedad sobre le colectivo LGTBIQ+.

Asimismo, fue en 2016, cuando los productores ejecutivos, Scott Rudin y Joe Martello, adquirían los derechos de la obra. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la adaptación de la novela al séptimo arte quedaba en stand by y no había previsiones de que las conversaciones prosperaran. No obstante, la plataforma de streaming Hulu apostaba por el proyecto con una inversión que rondaba los sesenta millones de dólares y la producción de los doce primeros episodios de la serie del libro, descartando la idea de que fuera una película.

Tras la lectura de los tres primeros guiones, cancelaron de inmediato el proyecto sin vistas a una renovación o búsqueda de nuevos guionistas. Según expresó la autora al periódico británico The Guardian, el tono de la serie no era el que ella se esperaba, mucho más serio y profundo, debido a los temas que aborda (abusos, sucicio, autolesión y depresión), añadiendo que “los ejecutivos buscaban un tono similar a Sexo en Nueva York”.

“¡Nadie quiere financiarla!”

La novela ha alcanzado la gloria en el plano literario, pero las mieles del éxito cinematográfico se le resisten. La autora de la obra, Hanya Yanagihara, ha utilizado las redes para mostrar su malestar con los impedimentos y dificultades que se está llevando el texto para su adaptación: “¡Nadie quiere financiarla!” expresaba en su perfil de Instagram.

A pesar de todos esos inconvenientes y contratiempos, Tan poca vida (2015) cuenta con su propia versión teatral en Amsterdam, que fue adaptada por la propia Hanya Yanagihara. Tiene una duración de más de cuatro horas. Además, hace dos años fue adaptada y representada en el teatro West End de Londres, y con motivo de su décimo aniversario, el actor americano Matt Bomer ha narrado el audiolibro.