La noticia corría como la pólvora esta mañana de sábado, 15 de marzo: Telecinco levantaba el veto televisivo que tenía a la polémica Sofía Suescún. De hecho, eran los propios espectadores de la cadena de Paolo Vasile quienes podían comprobar con sus propios ojos cómo la joven pamplónica se convertía en la nueva conductora de los resúmenes de Supervivientes 2025 los fines de semana en el programa de Socialité de Telecinco.

Sofía Suescún regresa a Telecinco por todo lo alto / Telecinco

“¡Arrancamos con la reina de los realities!”

La actual presentadora del espacio del corazón ,María Verdoy, era quién anunciaba la entrada de Suescún: "Muy buenas tardes, socialiteros. Ahí la estamos viendo. Arrancamos este nuevo Socialité con la reina de los realities" añadiendo “Aquí, en plató. Ella, la única, la superviviente de Honduras y de la vida: Sofía Suescun”. Las redes estallaban y mostraban su asombro y sorpresa con la intervención de la ganadora de Gran Hermano 16, llegando algunos usuarios a “poner Socialité por primera vez en años” según manifestaban en redes sociales.

Sin embargo, no es la primera vez que Sofía coge las riendas de un programa y lo presenta, ya en la plataforma de Mitele Plus perteneciente a Mediaset, se encargó de Supervivientes: una aventura extrema. Según han informado desde la cadena de Paolo Vssile, a la joven pamplonica se le habría levantado el veto tras su paso por Supervivientes All Stars (2024) y ¡DeViernes!.